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      Благодарил и целовал руки Онуфрию: Александр Усик получил орден от Московского Патриархата

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      Александр Усик
      Александр Усик / Фото из открытых источников

      Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик получил орден преподобного Ильи Муромца 1 степени.

      Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

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      Мероприятие "Дети Украины – будущее нации" состоялось14 декабря в Национальном оперном театре, награду ему вручил Митрополит УПЦ Московского Патриархата Онуфрий.

      Усик УПЦ боксер Усик Томос
      Фото с церемонии

      На награждении боксер сказал, что надо любить друг друга, прощать и уважать, и тогда у нас будет все хорошо.

      Нам даются знаки от Всевышнего, и когда мы начинаем их видеть - тогда все хорошо в нашей жизни. Талант – это такое громкое слово. 1% таланта, 99% кропотливого труда. Работать, работать и молиться. И тогда все получится,
      – заявил Александр Усик.

      Напомним, ранее абсолютный чемпион мира Александр Усик в эфире одного из украинских телеканалов поддержал Украинскую православную церковь Московского патриархата, пообещав встать на сторону монахов Киево-Печерской лавры, если радикалы попытаются ее захватить.

      Теги: Новости Украины УПЦ МП Томос Единая поместная церковь УПЦ КП Александр Усик
      Источник: 24 канал
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