Благодарил и целовал руки Онуфрию: Александр Усик получил орден от Московского Патриархата
Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик получил орден преподобного Ильи Муромца 1 степени.
Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.
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Мероприятие "Дети Украины – будущее нации" состоялось14 декабря в Национальном оперном театре, награду ему вручил Митрополит УПЦ Московского Патриархата Онуфрий.
Фото с церемонии
На награждении боксер сказал, что надо любить друг друга, прощать и уважать, и тогда у нас будет все хорошо.
Нам даются знаки от Всевышнего, и когда мы начинаем их видеть - тогда все хорошо в нашей жизни. Талант – это такое громкое слово. 1% таланта, 99% кропотливого труда. Работать, работать и молиться. И тогда все получится,
– заявил Александр Усик.
Напомним, ранее абсолютный чемпион мира Александр Усик в эфире одного из украинских телеканалов поддержал Украинскую православную церковь Московского патриархата, пообещав встать на сторону монахов Киево-Печерской лавры, если радикалы попытаются ее захватить.