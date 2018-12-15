В Украине создали Единую поместную церковь: появилась реакция Беларуси

Белорусская православная церковь отреагировала на создание Украинской поместной церкви и назвала ее "раскольнической".

Об этом заявил председатель Синодального информационного отдела БПЦ, протоиерей Сергий Лепин, передают российские СМИ.

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По его словам, "эта церковь для них, с формальной точки зрения, раскольническая, и о контактах не может идти речи"

В Минске надеются, что украинская власть сдержит обещание и не будет преследовать представителей Украинской православной церкви Московского патриархата.

Хочется надеяться и на то, что украинская власть под преследованиями понимает не только физические и экономические расправы, но и информационно-политическую агрессию, от которой сторонники Московской патриархии также должны быть защищены,

– заявил протоиерей Сергий Лепин.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.