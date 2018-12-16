В Крыму ожидают жесткую "месть из-за томоса": заявление архиепископа Климента

15 декабря в Киеве во время Объединительного собора было объявлено о создании Единой поместной православной церкви. Однако после получения Томоса об автокефалии в оккупированном Крыму могут начать мстить церкви Киевского патриархата.

Об этом сообщил архиепископ Симферопольский и Крымский прежней Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Климент (Кущ), передало издание Крим.Реалии.

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По его словам, на одной встрече глава российского "правительства" Крыма Сергей Аксенов говорил, что владыка Лазарь просил не трогать, потому что есть опасения, что если на территории Крыма будут какие-то противоправные движения против церкви Киевского патриархата, это может отразиться на храмах Московского патриархата на материковой Украине.

"После получения Томоса ничто и никто не может сдерживать (представителей российской власти полуострова – 24 канал), кроме Бога. Да, действительно, могут быть более жесткие действия в отношении церкви Киевского патриархата после принятия Томоса", – подчеркнул архиепископ Климент.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.