"Йдемо разом в історію": глава УГКЦ привітав православних з Об'єднавчим собором

Глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав привітав православних українців з рішенням Об'єднавчого собору створити Єдину помісну українську православну церкву та обранням предстоятелем нової церкви митрополита Епіфанія.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник відділу душпастирства в пенітенціарній системі України Патріаршої курії УГКЦ отець Костянтин Пантелей.

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Він зазначив, що це особливий історичний момент для християн України.

В цей історичний момент, я хочу простягнути братню руку від імені нашої церкви до новообраного предстоятеля та до всіх православних братів, кажучи, що відтепер ми йдемо разом в історію, до єдності, до правди,

– сказав глава УГКЦ.

"Бо від того, наскільки ми сьогодні плекаємо єдність та долаємо те, що нас роз'єднує, залежить майбутнє Церкви, народу та української вільної, незалежної, європейської держави. Попереду – багато праці", – наголосив блаженніший Святослав.

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.