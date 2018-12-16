"Идем вместе в историю": глава УГКЦ поздравил православных с Объединительным собором

Глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав поздравил православных украинцев с решением Объединительного собора создать Единую поместную украинскую православную церковь и избранием предстоятелем новой церкви митрополита Епифания.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель отдела пастырства в пенитенциарной системе Украины Патриаршей курии УГКЦ отец Константин Пантелей.

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Он отметил, что это особый исторический момент для христиан Украины.

В этот исторический момент, я хочу протянуть братскую руку от имени нашей церкви к новоизбранному предстоятелю и ко всем православным братьям, говоря, что отныне мы идем вместе в историю, к единству, к правде,

– сказал глава УГКЦ.

"Потому что от того, насколько мы сегодня лелеем единство и преодолеваем то, что нас разъединяет, зависит будущее Церкви, народа и украинского свободного, независимого, европейского государства. Впереди – много работы", – отметил Блаженнейший Святослав.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.