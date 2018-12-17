УПЦ МП зібралася на екстерне засідання Синоду

Українська православна церква Московського патріархату скликала позачергове засідання Синоду на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, який очолив митрополит Онуфрій.

Про це повідомляють у прес-службі УПЦ МП.

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Відомо, що на Синоді представники церкви планують розглянути питання, "пов’язані з викликами, що постають перед Українською православною церквою". Засідання відбулося через день після створення незалежної від Москви Єдиної помісної православної церкви.

Крім того, на засідання УПЦ МП прибули митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел, митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар, митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, митрополит Луганський і Алчевський Митрофан та інші.

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

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