УПЦ МП собралась на экстренное заседание Синода

Украинская православная церковь Московского патриархата созвала внеочередное заседание Синода, который возглавил митрополит Онуфрий.

Об этом сообщают в пресс-службе УПЦ МП.

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Известно, что на Синоде представители церкви планируют рассмотреть вопросы, "связанные с вызовами, стоящими перед Украинской православной церковью". Заседание состоялось через день после создания независимой от Москвы Единой поместной православной церкви.

Кроме того, на заседание УПЦ МП прибыли митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, митрополит Луганский и Алчевский Митрофан и другие.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

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