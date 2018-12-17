Украинские пластуны передали Вифлеемский огонь предстоятелю УПЦ Епифанию: фото

В воскресенье, 16 декабря, в Михайловском Златоверхом соборе состоялась церемония передачи Вифлеемского огня мира предстоятелю Украинской православной церкви Епифанию.

Украинские пластуны уже 22 года привозят Вифлеемский огонь мира в Украину и распространяют его во все уголки страны.

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"Спасибо вам за то, что вы делаете такое доброе дело: уже в течение 20 лет привозите Вифлеемский огонь мира в Украину накануне Рождества Христова. Мы верим, что этот свет, который льется из той пещеры, где родился наш Господь, принесет в Украину мир. Потому что сейчас Украина по-особенному нуждается в этом справедливом мире", – сказал Епифаний.



Члены "Пласта" передали Вифлеемский огонь предстоятелю УПЦ Епифанию

Что такое Вифлеемский огонь мира? Это ежегодная скаутская акция к празднованиям Рождества Христова. Она заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа. Ее начала еще в 1986 году австрийская телерадиокомпания ORF из города Линц. Они вместе с австрийскими скаутами берут огонь в Вифлееме, а дальше транспортируют его самолетом в Австрию, и оттуда эстафета передается соседним странам.



В этом году украинские пластуны передадут огонь в больницы, приюты, общинам, украинским военным на Донбассе, а также президенту Украины, парламенту и правительству.

Напомним, 16 декабря в Михайловском соборе в Киеве состоялась первая служба Епифания на новой должности – председателя Единой поместной православной церкви.