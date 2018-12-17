09:10
17 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
      Вєсті Кремля
      19:05, 15 декабря
      Вести. UA. Жир: Исполнение желаний Насирова. Пришелец радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Украинские пластуны передали Вифлеемский огонь предстоятелю УПЦ Епифанию: фото

      74 Читати новину українською
      Пластуны передали Эпифанию Вифлеемский огонь
      Пластуны передали Эпифанию Вифлеемский огонь / Пласт

      В воскресенье, 16 декабря, в Михайловском Златоверхом соборе состоялась церемония передачи Вифлеемского огня мира предстоятелю Украинской православной церкви Епифанию.

      Украинские пластуны уже 22 года привозят Вифлеемский огонь мира в Украину и распространяют его во все уголки страны.

      Читайте также: Епифаний рассказал, каким будет первое решение новой церкви

      "Спасибо вам за то, что вы делаете такое доброе дело: уже в течение 20 лет привозите Вифлеемский огонь мира в Украину накануне Рождества Христова. Мы верим, что этот свет, который льется из той пещеры, где родился наш Господь, принесет в Украину мир. Потому что сейчас Украина по-особенному нуждается в этом справедливом мире", – сказал Епифаний.


      Члены "Пласта" передали Вифлеемский огонь предстоятелю УПЦ Епифанию

      Что такое Вифлеемский огонь мира? Это ежегодная скаутская акция к празднованиям Рождества Христова. Она заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа. Ее начала еще в 1986 году австрийская телерадиокомпания ORF из города Линц. Они вместе с австрийскими скаутами берут огонь в Вифлееме, а дальше транспортируют его самолетом в Австрию, и оттуда эстафета передается соседним странам.

      В этом году украинские пластуны передадут огонь в больницы, приюты, общинам, украинским военным на Донбассе, а также президенту Украины, парламенту и правительству.

      Напомним, 16 декабря в Михайловском соборе в Киеве состоялась первая служба Епифания на новой должности – председателя Единой поместной православной церкви.

      Теги: Новости Украины Единая поместная церковь Епифаний Религия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"
      сегодня , 08:40 Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"
      Отставной подполковник 3484
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      14 декабря , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 3317
      Загроза Європі, плани Росії і патріоти "русского мира": топ-5 блогів тижня
      16 декабря , 23:07 Загроза Європі, плани Росії і патріоти "русского мира": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1034
      Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
      16 декабря , 20:16 Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
      592
      Смешные мемы недели: Томос для Насирова и реакция РПЦ на Единую поместную церковь
      16 декабря , 20:00 Смешные мемы недели: Томос для Насирова и реакция РПЦ на Единую поместную церковь
      925
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук