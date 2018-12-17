Українські пластуни передали Вифлеємський вогонь предстоятелю УПЦ Епіфанію: фото

У неділю, 16 грудня, у Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася церемонія передачі Вифлеємського вогню миру предстоятелю Української православної церкви Епіфанію.

Українські пластуни уже 22 роки привозять Вифлеємський вогонь миру в Україну та поширюють його у всі куточки країни.

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"Дякую вам за те, що ви робите таку добру справу: вже протягом 20 років привозите Вифлеємський вогонь миру до України напередодні Різдва Христового. Ми віримо, що це світло, яке лине з тієї печери, де народився наш Господь, принесе в Україну мир. Бо зараз Україна по-особливому потребує цього справедливого миру", – сказав Епіфаній.



Члени "Пласту" передали Вифлеємський вогонь предстоятелю УПЦ Епіфанію

Що таке Вифлеємський вогонь миру? Це щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового. Вона полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Її започаткувала ще у 1986 році австрійська телерадіокомпанія ORF з міста Лінц. Вони разом з австрійськими скаутами беруть вогонь у Вифлеємі, а далі транспортують його літаком до Австрії, і звідти естафета передається до сусідніх країн.



Цьогоріч українські пластуни передадуть вогонь у лікарні, сиротинці, громадам, українським військовим на Донбасі, а також президенту України, парламенту та уряду.

Нагадаємо, 16 грудня у Михайлівському соборі у Києві відбулась перша служба Епіфанія на новій посаді – голови Єдиної помісної православної церкви.