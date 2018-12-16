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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Епіфаній розповів, яким буде перше рішення нової церкви

      2034 Читать новость на русском
      Епіфаній розповів, коли будуть сформовані керівні органи нової церкви
      Епіфаній розповів, коли будуть сформовані керівні органи нової церкви / Фото з відкритих джерел

      Митрополит Епіфаній заявив, що після отримання Томосу від Вселенського патріарха Православна Церква України має намір одразу сформувати керівні органи. Цей процес триватиме один-два місяці.

      Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1".

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      Новообраний предстоятель Православної церкви України розповів, що усі рішення будуть формуватися на основі норм статуту, які прописані у Томосі.

      Першим рішенням, звичайно, нам потрібно сформувати відповідні керівні органи. Я вважаю, що після отримання Томосу, це різдвяний цикл, багато свят припадає, але протягом місяця-двох ми сформуємо ці керівні органи єдиної церкви і будемо надалі працювати на розвиток цієї єдиної церкви,
      – сказав митрополит.

      Він також наголосив, що на сьогодні церква налічує близько 7 тисяч православних парафій в Україні, що більше, ніж було до об'єднання.

      За його словами, парафії Московського патріархату в Україні зараз "перебувають в лоні Російської православної церкви, але маючи тут українську реєстрацію".

      Тому митрополит закликав священиків Московського патріархату приєднуватися до єдиної Православної церкви України.

      Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.

      Дивіться відео про нового главу Української православної церкви Епіфанія

      СТВОРЕННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ: ОСТАННІ НОВИНИ
      Теги: Новини України Новини політики Епіфаній Єдина помісна церква Релігія Томос
      Джерело: 24 Канал
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