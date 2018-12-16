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      Епифаний рассказал, каким будет первое решение новой церкви

      12 Читати новину українською
      Епифаний рассказал, когда будут сформированы руководящие органы новой церкви
      Епифаний рассказал, когда будут сформированы руководящие органы новой церкви / Фото из открытых источников

      Митрополит Епифаний заявил, что после получения Томоса от Вселенского патриарха Православная Церковь Украины намерена сразу сформировать руководящие органы. Этот процесс продлится один-два месяца.

      Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".

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      Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины рассказал, что все решения будут формироваться на основе норм устава, которые прописаны в Томосе.

      Первым решением, конечно, нам нужно сформировать соответствующие органы. Я считаю, что после получения Томоса, это рождественский цикл, много праздников приходится, но в течение месяца-двух мы сформируем эти органы единой церкви и будем в дальнейшем работать на развитие этой единой церкви,
      – сказал митрополит.

      Он также отметил, что на сегодня церковь насчитывает около 7 тысяч православных приходов в Украине, что больше, чем было до объединения.

      По его словам, приходы Московского патриархата в Украине сейчас "находятся в лоне Русской православной церкви, но имея здесь украинскую регистрацию".

      Поэтому митрополит призвал священников Московского патриархата присоединяться к единой Православной церкви Украины.

      Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.

      Смотрите видео о новом главе Украинской православной церкви Епифание

      Создание ПРАВОСЛАВНОй ЦЕРКВИ УКРАиНы: последние НОВости
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      Теги: Новости Украины Томос Религия Единая поместная церковь Епифаний Новости политики
      Источник: 24 Канал
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