Епифаний рассказал, каким будет первое решение новой церкви

Митрополит Епифаний заявил, что после получения Томоса от Вселенского патриарха Православная Церковь Украины намерена сразу сформировать руководящие органы. Этот процесс продлится один-два месяца.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".

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Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины рассказал, что все решения будут формироваться на основе норм устава, которые прописаны в Томосе.

Первым решением, конечно, нам нужно сформировать соответствующие органы. Я считаю, что после получения Томоса, это рождественский цикл, много праздников приходится, но в течение месяца-двух мы сформируем эти органы единой церкви и будем в дальнейшем работать на развитие этой единой церкви,

– сказал митрополит.

Он также отметил, что на сегодня церковь насчитывает около 7 тысяч православных приходов в Украине, что больше, чем было до объединения.

По его словам, приходы Московского патриархата в Украине сейчас "находятся в лоне Русской православной церкви, но имея здесь украинскую регистрацию".

Поэтому митрополит призвал священников Московского патриархата присоединяться к единой Православной церкви Украины.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.

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