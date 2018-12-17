Винницкий Спасо-Преображенский собор УПЦ МП перешел к Православной церкви Украины, – СМИ

В понедельник 17 декабря Винницкий Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ Московского патриархата перешел в состав новообразованной Православной церкви Украины.

Об этом сообщил протоиерей Димитрий, пишет Громадське.

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Известно, что о переходе собора к ПЦУ во время службы огласил митрополит Винницкий и Барский Симеон. Он остается настоятелем этого собора.

Отец Димитрий опроверг информацию о том, что во время служения часть верующих из-за несогласия с присоединением к ПЦУ ушли из собора.

Не было такого, все остались на службе. А митрополит Симеон сказал, что каждый должен сам себе решить, и что все имеют выбор, где молиться,

— сказал протоиерей.

По его словам, Спасо-Преображенский кафедральный собор пока что единственный на Винничине УПЦ МП, который перешел в ПЦУ.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержали большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

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