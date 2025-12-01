Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Що відбувається на фронті станом на 1 грудня?

30 листопада російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед. Атакували на півночі Сумської області поблизу Варачина та Андріївки, 29 та 30 листопада.

На Харківщині нема просувань. 29 та 30 листопада російські війська продовжували наступальні операції на південний схід від Великого Бурлука у напрямку Колодязного.

Геолоковані кадри, опубліковані 30 листопада, показують, як українські сили атакували російського військовослужбовця, який тримав російський прапор, на південному сході Вовчанська,

– інформують ISW.

Вони пояснили, що росіяни встановили прапор, а потім покинули цей район, не утримуючи позицій.

На Куп'янському, Боровському, Лиманському, Сіверському напрямках, на тактичному напрямку Костянтинівка – Дружківка нема просувань росіян. Вони наступали там, але не змогли просунутися.

На Лиманському напрямку з боку росіян діють не тільки підрозділи 16 бригади спецпризначення Росії (ГРУ), але й і оператори FPV роти безпілотників 27 бригади радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Українські війська нещодавно просунулися на Добропільському та Покровському напрямках. За повідомленням Костянтина Машовця, Сили оборони нещодавно звільнили Нове Шахове на схід від Добропілля.

А геолоковані кадри, опубліковані 30 листопада, показують, як Збройні сили завдають ударів по російських військовослужбовцях вздовж автомагістралі Т-0504 Покровськ – Мирноград на північному сході Мирнограда (на схід від Покровська). Імовірно, це була російська місія з проникнення.

На Новопавлівському, Великомихайлівському, Гуляйпільському, Херсонському напрямках немає ворожих просувань.

Утім, є геолоковані відеозаписи, опубліковані 30 листопада, які показують, що окупанти діють на схід від Варварівки (на північний захід від Гуляйполя). Це також, судячи з усього, місія з інфільтрації.

Речник 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Костянтин Мельников розповів, як росіяни обманюють своїх же солдатів. Наприклад, їм ставлять завдання зайти в місто, мовляв, там уже немає військових ЗСУ, тож "треба просто зайти до міста, закріпитися там в якомусь будинку або в якомусь районі і далі чекати підсилення". Полонені говорять, що так було із Костянтинівкою, яка насправді не окупована.

Українські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області. Мова про Степногірськ на захід від Оріхова.

Заяви, що Росія "неминуче" переможе, не відповідають дійсності

ISW продовжує оцінювати, що хоча ситуація на деяких окремих ділянках лінії фронту є серйозною, зокрема на Покровському та Гуляйпольському напрямках, зусилля Кремля представити перемогу Росії в Україні як неминучу не відповідають реальності поля бою,

– акцентували аналітики.

Наприклад, щодо Покровська вони зауважили: зусилля росіян із захоплення міста "залишаються тривалими та дорогими", бо окупанти "оптимізовані для позиційної війни та можуть досягти лише повільних темпів просування".

Попри те, що російські війська займали позиції в місті понад 120 днів, вони просуваються повільно і не змогли повністю захопити Покровськ.