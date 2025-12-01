Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Скільки росіян загинуло сьогодні?

Окупанти на війні в Україні втратили 1060 осіб, розповіли в Генштабі.

Актуальна статистика втрат росіян:

танків – 1;

бойових броньованих машин – 6;

артилерійських систем – 14;

РСЗВ – 0;

засобів ППО – 0;

літаків – 0;

гелікоптерів – 0;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 239;

крилатих ракет – 0;

кораблів та катерів – 0;

підводних човнів – 0;

автомобільної техніки та автоцистерн – 71;

спеціальної техніки – 0.



Втрати Росії у війні на 30 листопада / Інфографіка Генштабу

У попередній день тільки на Покровському напрямку загинуло 70 загарбників. Там найбільше боїв – 57.

Росіян заманюють у військо

Військовий аналітик Ян Матвєєв розповів 24 Каналу, що в Росії два тижні тому почали набирати резервістів. Планується, що вони мають захищати об'єкти ППО.

"Вигрібають усіх. Всюди величезна кількість реклами. Звідусіль йдуть сигнали з закликами йти воювати, що буде багато грошей. При цьому всі знають, що на фронті гинуть. Тому дуже часто в рекламі пишуть, що набирають не в штурмовики, а обіцяють тільки перебування у тилу. Ось так заманюють", – сказав експерт.