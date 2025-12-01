Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.
Скільки росіян загинуло сьогодні?
Окупанти на війні в Україні втратили 1060 осіб, розповіли в Генштабі.
Актуальна статистика втрат росіян:
- танків – 1;
- бойових броньованих машин – 6;
- артилерійських систем – 14;
- РСЗВ – 0;
- засобів ППО – 0;
- літаків – 0;
- гелікоптерів – 0;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 239;
- крилатих ракет – 0;
- кораблів та катерів – 0;
- підводних човнів – 0;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 71;
- спеціальної техніки – 0.
Втрати Росії у війні на 30 листопада / Інфографіка Генштабу
У попередній день тільки на Покровському напрямку загинуло 70 загарбників. Там найбільше боїв – 57.
Росіян заманюють у військо
Військовий аналітик Ян Матвєєв розповів 24 Каналу, що в Росії два тижні тому почали набирати резервістів. Планується, що вони мають захищати об'єкти ППО.
"Вигрібають усіх. Всюди величезна кількість реклами. Звідусіль йдуть сигнали з закликами йти воювати, що буде багато грошей. При цьому всі знають, що на фронті гинуть. Тому дуже часто в рекламі пишуть, що набирають не в штурмовики, а обіцяють тільки перебування у тилу. Ось так заманюють", – сказав експерт.