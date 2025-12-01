Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив військовий аналітик Ян Матвєєв, додавши, що російські пабліки продовжують писати, що поповнення живої сили, яке надходить – швидко втрачається на полі бою.

Як Росія заманює громадян на війну?

В Росії почали два тижні тому набирати резервістів, їхнє навчання мало тривати орієнтовно 15 днів. Військовий аналітик прогнозує, що у найближчий тиждень їх мають розподілити на ключові об'єкти й вони там мають за допомогою автоматів і кулеметів відбиватися від українських дронів.

Як це буде виглядати ми побачили минулого тижня, коли самотній російський пікап з кулеметом намагався захистити Шатурську ТЕС під Москвою, нічого не вийшло,

– озвучив Матвєєв.

Російські міста обклеєні рекламою з закликом до громадян підписувати контракти з міноборони. Реклами такої чимало і в місцевих пабліках, а на вулицях міст триває активне "полювання" на чоловіків.

"Вигрібають усіх. Всюди величезна кількість реклами. Звідусіль йдуть сигнали з закликами йти воювати, що буде багато грошей. При цьому всі знають, що на фронті гинуть. Тому дуже часто в рекламі пишуть, що набирають не в штурмовики, а обіцяють тільки перебування у тилу. Ось так заманюють", – розповів Матвєєв.

Наявність грошей, як зауважив військовий аналітик, допомагає Путіну набирати доволі багато людей і поки що зберігати російське угруповання у тому обсязі, в якому воно було рік тому. Але військо не збільшується. Проте триває зниження доходів Росії. Економісти прогнозують, що за підсумками листопада буде серйозне падіння нафтогазових надходжень.

Це впливає не тільки на можливості виробництва дронів, техніки, ракет, а й на спроможність набрати нових солдатів. Адже за кожного з них потрібно постійно платити,

– підсумував Матвєєв.

Мобілізація в Росії: останні новини