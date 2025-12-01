Об этом в интервью 24 Каналу отметил военный аналитик Ян Матвеев, добавив, что российские паблики продолжают писать, что пополнение живой силы, которое поступает – быстро теряется на поле боя.

Смотрите также Несколько направлений: эксперт указал, куда Россия мобилизует людей с оккупированных территорий

Как Россия заманивает граждан на войну?

В России начали две недели назад набирать резервистов, их обучение должно было длиться ориентировочно 15 дней. Военный аналитик прогнозирует, что в ближайшую неделю их должны распределить на ключевые объекты и они там должны с помощью автоматов и пулеметов отбиваться от украинских дронов.

Как это будет выглядеть мы увидели на прошлой неделе, когда одинокий российский пикап с пулеметом пытался защитить Шатурскую ТЭС под Москвой, ничего не получилось,

– озвучил Матвеев.

Российские города обклеены рекламой с призывом к гражданам подписывать контракты с минобороны. Рекламы такой немало и в местных пабликах, а на улицах городов продолжается активная "охота" на мужчин.

"Выгребают всех. Повсюду огромное количество рекламы. Отовсюду идут сигналы с призывами идти воевать, что будет много денег. При этом все знают, что на фронте гибнут. Поэтому очень часто в рекламе пишут, что набирают не в штурмовики, а обещают только пребывание в тылу. Вот так заманивают", – рассказал Матвеев.

Наличие денег, как заметил военный аналитик, помогает Путину набирать довольно много людей и пока сохранять российскую группировку в том объеме, в котором она была год назад. Но войско не увеличивается. Однако продолжается снижение доходов России. Экономисты прогнозируют, что по итогам ноября будет серьезное падение нефтегазовых поступлений.

Это влияет не только на возможности производства дронов, техники, ракет, но и на способность набрать новых солдат. Ведь за каждого из них нужно постоянно платить,

– подытожил Матвеев.

Мобилизация в России: последние новости