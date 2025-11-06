Речь идет об "обеспечении защиты" критически важных объектов внутри страны, куда якобы относятся оккупированные украинские области. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW от 5 ноября.

Смотрите также Покровск и Мирноград под угрозой окружения: что там происходит и как изменилась линия фронта за неделю

Как резервистов могут отправить воевать?

Кремль продолжает создавать условия для отправки активных резервистов на боевые действия в Украину. Речь идет о законе, который позволяет активным резервистам проходить специальные тренировки для "обеспечения защиты" критически важных объектов.

И хотя ранее российские чиновники заявляли, что резервисты будут оборонять инфраструктуру только в их родном регионе, в законе таких положений нет.

Напомним, страна-агрессор определяет четыре незаконно аннексированные украинские области как свою часть, поэтому отсутствие территориальных ограничений в документе позволяет направлять резервистов на оккупированные территории.

Как резервистам организуют выплаты за это?

Кроме того, 5 ноября Путин также принял закон, который распространяет ежемесячные выплаты контрактников на любой военных, служащих во время:

отражения военного вторжения в Россию;

военных провокаций на границе или территории государства;

вблизи районов, в которых проводят так называемую "СВО".

В Институте изучения войны считают, что решение о выплатах может быть связано с законом о резервистах. Положение о тех, кто служит вблизи "СВО", можно использовать для оплаты участия военнообязанных на войне в Украине.

Вероятно, Кремль подает свои недавние законодательные изменения относительно активных резервистов только как часть планов по защите инфраструктуры, чтобы скрыть долгосрочные планы по их развертыванию в Украине,

– подытожили в ISW.

Интересно! Источник в одной из крупнейших нефтегазовых компаний России сообщил оппозиционному изданию "Верстка", что сотрудники службы безопасности предприятия "не имеют больших надежд" на активных резервистов, которые будут защищать критическую инфраструктуру. По их мнению, только настоящие армейские системы ПВО могут обеспечить надлежащую безопасность.

Что известно о "вечном призыве" в России?