Политолог Валентин Гладких сказал 24 Каналу, что подтолкнуло Путина пойти на такой рисковый шаг и подписать закон о круглогодичном призыве. По его словам, надо признать, что Путин готовится продолжать войну, о чем свидетельствуют данные западных разведок.

Зачем Путину новый закон?

В начале полномасштабного вторжения путинский режим пытался провести мобилизацию в России. Тогда этот замысел россиянам не удалось реализовать, поэтому Кремль пошел другим путем.

Сначала создавали подразделения из заключенных. Параллельно с этим активно происходил найм по контракту. Однако учитывая сокращение выплат, что свидетельствует об эффективности санкций, этот подход также себя исчерпал.

Желающих за деньги воевать становится все меньше и денег уже меньше предлагают. Кроме этого, многие заключенные поняли, что безопаснее отбыть наказание, чем идти на убой в Украину,

– сказал Гладких.

Все это подтолкнуло Путина к тому, что они ищут способ, как все же провести мобилизацию, но оптимальным способом, чтобы избежать негативных последствий.

Пока Путин пытается избегать открытой мобилизации, поэтому россияне ищут способ как провести ее максимально незаметно для населения. Ведь несмотря на все громкие заявления, путинский режим довольно хрупкий.

Какие проблемы у России с мобилизацией?