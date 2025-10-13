Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как в России мобилизуются граждане?

По данным русскоязычных изданий, работники российских военкоматов отмечают: количество людей, которые подписывают контракты с Министерством обороны России, не растет даже в регионах с самыми высокими выплатами.

Источники считают, что все, кто хотел заработать на войне, уже подписали контракты. Сейчас самую высокую единовременную выплату предлагает Ханты-Мансийский автономный округ – 3,2 миллиона рублей, а в среднем по России региональные бонусы растут на 500 тысяч рублей каждые три – четыре месяца.

Работники военкоматов в двух неназванных сибирских регионах сообщили, что в последнее время контракты подписывают преимущественно люди очень пожилого возраста или с хроническими болезнями,

– говорят аналитики.

В то же время в северной части Иркутской области источники отмечают, что проблемы с набором продолжаются уже несколько месяцев, а потенциальные рекруты преимущественно интересуются денежными выплатами и льготами: первоочередным правом на обучение для детей, отсрочкой кредитов и списанием долгов. Это свидетельствует, что те, кто подписывается, мотивированы исключительно финансово.

Источник из Иркутской области также сообщил, что Минобороны России пытается привлечь людей через рекламу, особенно в преддверии саммита США – Россия на Аляске 15 августа, заявляя, будто война скоро закончится, поэтому "стоит успеть заработать миллионы до мира".

Обратите внимание! Аналитики подытожили, что рост выплат и социальных льгот для военных указывает, что темпы набора падают, и Кремль вынужден искать новые способы стимулирования. ISW продолжает считать, что сокращение мобилизационного ресурса, из-за которого Россия не сможет компенсировать большие потери, может заставить Владимира Путина выбирать между принудительной мобилизацией резервов (к которой он неохотно прибегает) или переговорами о завершении войны.

Что известно о пополнении армии в России?