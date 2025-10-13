Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Как в России мобилизуются граждане?
По данным русскоязычных изданий, работники российских военкоматов отмечают: количество людей, которые подписывают контракты с Министерством обороны России, не растет даже в регионах с самыми высокими выплатами.
Источники считают, что все, кто хотел заработать на войне, уже подписали контракты. Сейчас самую высокую единовременную выплату предлагает Ханты-Мансийский автономный округ – 3,2 миллиона рублей, а в среднем по России региональные бонусы растут на 500 тысяч рублей каждые три – четыре месяца.
Работники военкоматов в двух неназванных сибирских регионах сообщили, что в последнее время контракты подписывают преимущественно люди очень пожилого возраста или с хроническими болезнями,
– говорят аналитики.
В то же время в северной части Иркутской области источники отмечают, что проблемы с набором продолжаются уже несколько месяцев, а потенциальные рекруты преимущественно интересуются денежными выплатами и льготами: первоочередным правом на обучение для детей, отсрочкой кредитов и списанием долгов. Это свидетельствует, что те, кто подписывается, мотивированы исключительно финансово.
Источник из Иркутской области также сообщил, что Минобороны России пытается привлечь людей через рекламу, особенно в преддверии саммита США – Россия на Аляске 15 августа, заявляя, будто война скоро закончится, поэтому "стоит успеть заработать миллионы до мира".
Обратите внимание! Аналитики подытожили, что рост выплат и социальных льгот для военных указывает, что темпы набора падают, и Кремль вынужден искать новые способы стимулирования. ISW продолжает считать, что сокращение мобилизационного ресурса, из-за которого Россия не сможет компенсировать большие потери, может заставить Владимира Путина выбирать между принудительной мобилизацией резервов (к которой он неохотно прибегает) или переговорами о завершении войны.
Что известно о пополнении армии в России?
К слову, в эфире 24 Канала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала, что Кремль ввел ограничения для лиц, получивших повестки, в частности запрет на выезд за границу и операции с недвижимостью.
По ее словам, в России началась скрытая мобилизация, которая предусматривает вербовку в СИЗО, а против лиц, которые не появляются по повестке, открывают уголовные производства.
В свою очередь, Владимир Зеленский считает, что новая мобилизация в России может угрожать Европе, и есть реальный риск начала мировой войны.