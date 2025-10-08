Украина уничтожила почти 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Последствия чувствуют даже в Москве, теперь москвичам нужны талоны, чтобы получить топливо. В то же время Владимир Путин объявил рекордный осенний призыв. Россия планирует призвать 135 тысяч оккупантов, что свидетельствует также о том, что страна-агрессор чувствует последствия потерь и в живой силе.

Вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в интервью 24 Каналу предположил, как близко Россия сейчас к завершению войны и для чего на самом деле провоцирует НАТО атаками. Больше деталей – читайте далее в материале.

Украина уничтожила почти 40% НПЗ России

Украинские беспилотники вывели из строя почти 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Это новый рекорд в современной российской истории. Не кажется ли вам, что это слишком даже для так называемой военной экономики России и диктатора Владимира Путина?

Если вы собираетесь выиграть войну, в которую вы сегодня втянуты, очень трудно это сделать только на поле боя. Украина осознала, что Россия должна финансировать войну, а для этого имеет большие запасы нефти и газа. Поэтому нанося удары по ним Киев мешает Москве получать доходы, необходимые для финансирования войны.

Сейчас обсуждаются разные цифры. 40% – это много нефти и газа. Иногда на видео, где Украина успешно наносит удар по объекту, не весь объект взрывается. Иногда взрывается лишь его небольшая часть. Однако статистика оценивает объект в целом, а не каждый его элемент в отдельности. Но если взглянуть на это с широкой макроэкономической перспективы, нет сомнений, что Россия испытывает убытки от этих ударов.

Есть много доказательств того, что даже москвичам ограничили количество бензина и газа, которые они могут купить. Теперь им нужны талоны на горючее. Россия действительно чувствует последствия.

Россияне действительно чувствуют последствия полномасштабного вторжения России в Украину. Не считаете ли вы, что это одно из самых больших достижений Украины в битве против России?

Согласен, что это был большой успех для Украины. Как военный я спрашиваю, какое место является ключевым в этой битве? И оно – на линии фронта. Украина чрезвычайно хорошо справляется с замедлением российской атаки. Однако Россия все равно движется вперед.

В начале 2025 года Россия, вероятно, ожидала, что ей удастся достичь больших успехов в Украине. ВСУ были очень эффективными в сдерживании российского наступления. Оккупантам не удалось захватить большую территорию, а за свои так называемые успехи они заплатили ужасную цену.

Думаю, эта война будет продолжаться, пока президент Путин не достигнет своих целей на поле боя, и некоторые оценки свидетельствуют, что это может занять годы, а не месяцы. Выдержит ли российская экономика войну? Ранее были предположения, что российская экономика на грани коллапса. Это не так. Россияне все еще продают свою нефть и газ по всему миру. Но я считаю, что эти атаки были очень успешными для Украины.

Чего больше всего боится Путин?

Если говорить о стратегии и поведении Путина, не считаете, что он чувствует унижение из-за ударов по энергетической инфраструктуре России и ее нефтеперерабатывающих мощностях?

Понятно, что Украина ищет положительные моменты и возможные пути, благодаря которым можно достичь прогресса. Однако со стратегической точки зрения, если бы я был военным советником Путина, то подумал бы, что все идет очень хорошо.

Частично самый большой риск для Путина заключался в том, что Запад вмешается и поддержит Украину непосредственно. Еще год назад НАТО было довольно объединенным, а сегодня США чувствуют себя менее уверенными как часть Альянса. В то же время европейские страны пытаются найти баланс между помощью Украине и заботой о собственной безопасности. Хорошим примером является Польша, которая тратит гораздо больше денег на оборону, но основной акцент делает на национальной обороне.

Наверняка Путин подумал бы, что Россия вместо того, чтобы быть изолированной международным сообществом, стала ближе к Китаю, Ирану, Северной Корее и Индии. Это создало новую альтернативную "ось зла". Поэтому не думаю, что Путин сейчас будет чувствовать себя униженным. Он будет страдать, и если это будет усиливаться, – никто не знает, сколько еще он сможет выдержать. Однако он не близок к тому, чтобы самому остановить все.

В России объявили самый большой призыв

Путин недавно приказал призвать 135 тысяч мужчин в ряды российской армии. Это самая большая кампания за последние 9 лет. Что это означает для военной машины Путина и о чем может свидетельствовать?

Россия испытывает недостаток живой силы. На протяжении войны Россия использовала группу "Вагнера", которую составляли наемники. Они ездили по тюрьмам и привлекали в армию много заключенных. Также использовались северокорейские войска, а некоторые утверждают, что и китайские.

Однако Россия очень большая страна, она в четыре раза больше по численности населения, чем Украина. И хотя Путин будет защищать людей, которые живут в Москве, те, кто живет в других регионах России, не обязательно имеют хорошие коммуникации. Они не знают огромных масштабов этих цифр, которыми оперирует Украина.

Сейчас Путину сходит с рук продолжение призыва на военную службу. Его эффективный месседж россиянам заключается в том, что это якобы "праведная война", которую Россию заставляют вести. На сегодня нет много доказательств того, что российское население начинает меняться. Это был бы опасный сигнал для Путина.

О возможном предоставлении Украине "Томагавков"

Глава британского разведывательного управления Ми-6 Ричард Мур (осенью 2025 года в эту должность вступит его преемница – Блейз Метревели, – 24 Канал) сказал, что Путин лжет миру, своему народу и даже самому себе Но, по словам Мура, мы не должны верить Путину или приписывать ему сильные стороны, которых у него нет. Как можете прокомментировать эти слова?

Думаю, что Мур прав. Очень страшно, что Путин очень жестко контролирует коммуникацию в России. Он говорит русским людям то, во что он хочет, чтобы они верили. Есть много россиян, с которыми я работал на Западе, которым сейчас очень трудно, ведь они ссорятся со своими семьями в России. Их российские родственники верят совсем в другую историю, чем мы видим на Западе.

Я считаю, что контроль – это очень сложный механизм. Но если вы вспомните саммит на Аляске, многие увидели в этом прекрасную возможность, но как военный я видел, что Трамп приветствовал Путина аплодисментами на красной ковровой дорожке.

Сегодня мы находимся в полной растерянности относительно позиции США, поскольку это не похоже на то, как надо встречать лидера, который вторгся на территорию европейской страны, отвечает за такую ужасную войну, убивает до миллиона человек. Поэтому Запад сейчас также немного запутался в своих нарративах.

После саммита на Аляске Путин был ободренным. Однако недавно Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть или забрать все территории, захваченные российской стороной. Что вы думаете относительно возможного разворота президента США?

Было много спекуляций по этому поводу. Как военный человек считаю, когда один из президентов говорит что-то, это абсолютно не меняет ситуацию на поле боя. Это может лишь означать, что США полностью изменят свой подход. Подождем и посмотрим.

Гораздо больше меня поразило то, что президент Трамп сделал это заявление не в новостях, а в своей собственной социальной сети. Он заинтересован в этом. Каждый раз, когда он делает сенсационное заявление, это заставляет людей идти на его канал в соцсетях. А значит приносит ему много денег. Мы слышали много заявлений президента США. Я не до конца понимаю, почему он постоянно меняет позиции. Однако вряд ли эти слова что-то значат, учитывая ситуацию на фронте.

Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что американская администрация рассматривает возможность предоставления Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk. По данным западных СМИ, этот запрос передали Трампу во время его встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН. Эти заявления могут быть частью военного плана или просто разменной монетой для переговоров с Путиным? Как вообще оцениваете возможные последствия использования этих ракет для российской экономики?

То, что Украина придерживается стратегии по атакам на энергетическую инфраструктуру России и оказывает давление на страну-агрессора, это хорошо. Крылатые ракеты Tomahawk очень мощные, точные, малозаметные, быстрые, их нелегко сбить. Но их также не так уж и много, и на сегодня непонятно, сколько ограничений США наложили бы на их использование.

Не уверен, что это будет иметь существенное значение. Большое значение имеет то, что Великобритания предоставила Украине ракеты Storm Shadow, которые оказались очень эффективными, нанося удары по инфраструктуре российского военно-морского флота и многим другим важным целям.

Однако ключевым является то, что Украина развивает свой собственный ударный потенциал дальнего радиуса действия – ракету "Фламинго". Она очень мощная и производится в большом количестве. Президент Зеленский заявил о производстве миллиона беспилотников, и некоторые из них дальнобойные. Запад предоставляет их комплектование – головку самонаведения, взрывчатку, блок наведения. Украинцам нужно собрать все это.

В то же время в Украине не надо проводить проверки безопасности, как на Западе. Дроны просто собираются и запускаются. Украина получает эту возможность быстрее и благодаря этому имеет влияние на поле боя. Неслучайно Киев сейчас гораздо эффективнее наносит удары по некоторым из этих российских целей в глубине. У России не хватает оборонительных сооружений, поэтому Украина развивает способность наносить удары вглубь.

Будут ли Tomahawk нужны? Конечно. Но это не изменит правила игры.

Об украинской ракете "Фламинго"

Вы только что упомянули о крылатой ракете украинского производства "Фламинго", которая, предположительно, вдвое мощнее крылатых ракет Tomahawk. Как вы оцениваете технические характеристики нового украинского оружия?

Да, она действительно выглядит очень большой и мощной ракетой. Имеет дальний радиус действия, она быстрая. Проблема в том, что это не единственное, чего вы хотите от ракеты. Чем она больше, тем легче ее сбить, поэтому ракете нужна стелс-технология для снижения ее заметности.

Ракета "Фламинго" не выглядит очень малозаметной. Имея опыт работы над стелс-программами, знаю, что будет большое радиолокационное сечение этой ракеты, поэтому радары будут знать, что она приближается еще издалека. Также ракета должна быть надежная. Одна из особенностей западных технологий заключается в том, что ее очень тщательно проверяют, чтобы большинство ракет запускались, отслеживались и поражали свою цель.

Ключевым моментом является то, имеют ли эти ракеты соответствующие характеристики и точность, поскольку именно это необходимо Украине. Нет ничего хорошего, если ракету собьют или если она не попадет в цель. Поэтому, ключевым будет то, начнут ли ракеты "Фламинго" попадать и действительно вредить Путину. Надеюсь на это. Это замечательная инициатива.

О бесполетной зоне

Ранее президент Зеленский предупреждал Кремль: если Россия не согласится закончить войну против Украины, то российские официальные лица должны найти ближайшее укрытие, чтобы спрятаться и попытаться защититься от украинских ракет и беспилотников. Может ли это быть месседжем Путину и его ближайшему окружению о возможности прямых ударов по правительственным зданиям России?

Вокруг войны много риторики. Россия регулярно бряцает ядерным оружием, и перспективы нет. Я впервые служил во времена холодной войны. Мы жили с постоянной ядерной угрозой, но ни одна страна не выиграла бы от ее использования. Путин просто использует это как угрозу для западных стран, а Запад пытается отвечать угрозами против Путина. Поэтому мы должны быть очень осторожными.

Риторика – это одно, а совсем другое – то, что мы видим на поле боя. Откровенно говоря, сейчас Европа делает достаточно, чтобы Украина не проигрывала, но недостаточно, чтобы помочь ей победить. Сейчас много говорят о том, что еще нужно сделать, чтобы усилить давление. Экономика России переживает тяжелые времена. Россия не достигает значительных успехов на передовой. Украина бьет по энергетической инфраструктуре. Так что должен делать Запад?

Бесполетная зона снова на повестке дня. Одной из причин этого является то, что Россия запустила дроны на территорию НАТО, а именно 19 беспилотников в Польшу, а также в Румынию. Кроме того, три истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии на целых 12 минут. Это все было преднамеренными действиями. НАТО было обеспокоено тем, что делать дальше.

Бесполетная зона стала бы законным способом для Альянса заявить, если Путину нельзя доверять, и он может отправлять оружие на территорию НАТО. Нам придется ввести бесполетную зону, чтобы защитить нашу территорию. По моему мнению, это дает более веские основания для увеличения давления на Россию. Это шаг, который мог бы существенно повлиять на ситуацию.

Для чего Путин на самом деле атакует НАТО?

Вы только что упоминали об этих инцидентах с дронами – гибридные атаки России на Польшу и Эстонию. Чем руководствовался Владимир Путин, отдавая приказы о таких провокациях, такой гибридной атаке на страны НАТО?

На первый взгляд, это не имеет никакого смысла. Помню, что я давал интервью на радио, и люди говорили, что я сумасшедший. А я отвечал как военный: я вижу, что Россия испытывает трудности в борьбе с Украиной и последнее, что Россия хочет сделать – это привлечь НАТО.

Так почему же они это сделали? Думаю, с военной точки зрения одна из причин заключается в том, что все чаще звучали разговоры о том, что европейское крыло НАТО будет более активно привлекаться к делам Украины, повышая уровень поддержки.

Путин эффективно отвлекает НАТО от поддержки Украины. Он отправляет беспилотники в Польшу, Румынию, нарушает воздушное пространство Эстонии, заставляя Альянс сосредоточиться на собственной защите. Все это соответствует целям Путина.

Агентство Bloomberg сообщило, что в Москве состоялась встреча европейских и российских дипломатов. Европейские дипломаты предупредили Кремль, что будут готовы сбить вражескую авиацию в случае дальнейших провокаций и нарушений воздушного пространства НАТО. Почему Альянс не сбил российские самолеты? Не кажется ли вам, что это было бы лучшим сдерживанием?

Как военный и бывший пилот я полностью согласен. Вспомните 2015 год, когда два российских истребителя летели в сторону турецкого воздушного пространства. Один развернулся, другой зашел в турецкое воздушное пространство. Турецкий F-16 сбил российский истребитель. Владимир Путин вспыхнул гневом. Были всевозможные меры и санкции, которые из этого вытекали, но ключевой месседж в том, что с тех пор Россия не нарушала турецкое воздушное пространство.

Как военный скажу, что никогда не хочется воевать. Вам нужно демонстрировать сдерживающие меры, чтобы враг видел, что риск провокации больше возможной выгоды. Если Владимир Путин будет проверять нашу оборону, а мы будем бездействовать, это только придаст ему смелости.

Уверен, что те истребители, которые летали на севере Эстонии, не включили распознавание "свой – чужой". Они не вели переговоры с воздушным пространством Эстонии, а в современном истребителе точно знают, где они находятся. Поэтому это было заранее спланировано как операция. Если их не сбивать, особенно после того, как Москва продемонстрировала готовность к войне, это не будет сильным сигналом.

Россия успешно поставила НАТО в неудобное положение. Я понимаю нервозность некоторых наших политиков. Мол, если их сбить, то это эскалация. Я говорю, что нет. Россия знает правила. Если правила нарушают, нужно быть решительным. В противном случае мы как на боксерском ринге держим руки за спиной, а Путин начинает нас бить. Это глупо.

В то же время Кремль угрожает полномасштабной войной против НАТО, если Альянс решит сбивать российскую авиацию. Не кажется ли вам, что Кремль просто продолжает свою стратегию блефа против НАТО?

Я согласен. Как военный советник говорю, если бы я консультировал Путина и рассматривал вторжение в Украину, то самый большой стратегический риск – если НАТО решит вмешаться. Потому что Альянс имеет значительно больше возможностей, чем Россия. Россия воюет против Украины, которая имеет более старую советскую технику, но Украина побеждает только благодаря смелости, отваге, жертвенности ваших храбрых солдат.

Последнее, чего хочет Россия – это привлечь НАТО. Кремль может угрожать ядерным оружием или чем-то другим. Но мы не видели никаких доказательств того, что россияне получат какую-то выгоду от военного вмешательства НАТО. Итак, подход Путина до сих пор был эффективным в запугивании НАТО, европейских стран. И это нездорово, потому что Путин будет продолжать испытывать НАТО, пока мы не начнем решительно противостоять ему.

Как далеко мы находимся до бесполетной зоны над Украиной? Считаете ли вы, что это лишь дискуссии в западных столицах? Или серьезный план помочь Украине одержать верх во время переговоров с российской стороной?

Все просто. Ключ к бесполетной зоне – это правила ведения огня. Потому что если российский самолет остается за пределами бесполетной зоны, но своим радаром захватывает самолет НАТО внутри зоны и затем пускает ракету, что тогда делать? А если зенитно-ракетный комплекс, базирующийся в России, выпустит ракету по НАТО, откроете ли вы огонь в ответ?

Ведь если ты стреляешь в ответ, ты стреляешь по ракетной системе в России, убиваешь российских солдат на их территории. Так что существует множество правил взаимодействия, которые нужно продумать, прежде чем ее вводить. Я не думаю, что завтра мы увидим бесполетную зону. Но я думаю, что в течение определенного времени лидеры Альянса чувствовали дискомфорт от идеи бесполетной зоны.

Теперь, когда Путин запустил дроны по странам НАТО, если Альянс будет считать, что Путину нельзя доверять в отношении его собственного оружия, то у вас появляется возможность оправдать введение зоны запрета полетов над частью страны для защиты НАТО. Это не провокация, не эскалация. Это вполне разумный способ защиты территории НАТО.

Готово ли НАТО к войне с Россией?

Действительно ли НАТО готово к войне с Россией? Потому что при вторжении в воздушное пространство Польши воздушные силы НАТО использовали ракеты стоимостью 2 миллиона долларов, чтобы сбить такие дешевые дроны. Считаете ли вы, что это похоже на устойчивую стратегию для долгосрочной войны?

Здесь надо быть осторожным. Мы перепрыгиваем. Я думаю, что в НАТО на самом деле не ожидали, что Россия начнет атаку на Альянс. Если бы она хотела провести реальную атаку, она бы не посылала беспилотники, которые не нанесут вреда. Она бы отправила одну из своих гиперзвуковых ракет "Кинжал" или нанесла бы целенаправленный удар.

Когда они делали отчеты об этих дронах, можно было привести аргумент, что это была ошибка. Россия запускает по Украине до тысячи беспилотников в день. Поэтому это 1 – 2% – те, которые сбились с курса. Когда я служил в армии, и мы сбрасывали снаряды, до 10% из них не срабатывали.

Поэтому я думаю, что есть объяснение, почему Путин мог так поступить. Но как только в вашем пространстве появляются самолеты в довершение всего, вы говорите, что нет, это определенно стратегия Путина, чтобы заставить НАТО беспокоиться о своей собственной обороне, а не атаковать.

Если Россия намеренно нападет на НАТО, будет ли Альянс готов нанести ответный удар адекватным образом? Или просто проведет очередное обсуждение по так называемой 4 статье в Брюсселе?

Это очень актуальный вопрос. НАТО было образовано как ответ на окончание Второй мировой войны, ответ на угрозу со стороны Советского Союза. Если бы сегодня не было Альянса, был бы он создан? Я не знаю. Сейчас он есть. Но если, например, Россия будет бомбить Эстонию, вмешаются ли США, ввиду риска ядерной войны?

Я искренне верю, что так и будет, потому что главная цель сдерживания заключается в том, что мы имеем этот уникальный Альянс безопасности, который сосредоточен на обороне, а не на нападении. Он был создан, чтобы остановить такие страны, как Россия. Потому что мы имеем опыт двух мировых войн, которые начинаются с малого и становятся гораздо большими.

Как гарантировать коллективную оборону? В этом наша сила. Проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, очевидно, заключается в том, что США, которые тратят в НАТО больше денег, чем все остальные вместе взятые, справедливо ставят вопрос о том, почему не все члены Альянса платят за это. Как следствие, многие страны сейчас увеличивают свои расходы на оборону. На данный момент я уверен, что НАТО является устойчивым. Я уверен, что НАТО сильное.

Что касается оружия, которое вы используете. Я думаю, что сейчас никто не верит, что Россия хочет поставить себя в позицию для противостояния НАТО. Думаю, Альянс будет готов к войне, но не ожидает ее на данный момент.

