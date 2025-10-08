Україна знищила майже 40% нафтопереробних потужностей Росії. Наслідки відчувають навіть у Москві, тепер москвичам потрібні талони, щоб отримати пальне. Водночас Володимир Путін оголосив рекордний осінній призов. Росія планує призвати 135 тисяч окупантів, що свідчить також про те, що країна-агресорка відчуває наслідки втрат і в живій силі.

Віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл в інтерв'ю 24 Каналу припустив, як близько Росія зараз до завершення війни та для чого насправді провокує НАТО атаками. Більше деталей – читайте далі у матеріалі.

Україна знищила майже 40% НПЗ Росії

Українські безпілотники вивели з ладу майже 40% нафтопереробних потужностей Росії. Це новий рекорд у сучасній російській історії. Чи не здається вам, що це занадто навіть для так званої воєнної економіки Росії та диктатора Володимира Путіна?

Якщо ви збираєтеся виграти війну, в яку ви сьогодні втягнуті, дуже важко це зробити лише на полі бою. Україна усвідомила, що Росія мусить фінансувати війну, а для цього має великі запаси нафти та газу. Тому завдаючи ударів по них Київ заважає Москві отримувати доходи, необхідні для фінансування війни.

Зараз обговорюються різні цифри. 40% – це багато нафти та газу. Іноді на відео, де Україна успішно завдає удар по об'єкту, не весь об'єкт вибухає. Іноді вибухає лише його невелика частина. Однак статистика оцінює об'єкт в цілому, а не кожен його елемент окремо. Але якщо поглянути на це з широкої макроекономічної перспективи, немає сумнівів, що Росія відчуває збитки від цих ударів.

Є багато доказів того, що навіть москвичам обмежили кількість бензину і газу, які вони можуть купити. Тепер їм потрібні талони на пальне. Росія справді відчуває наслідки.

Росіяни справді відчувають наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чи не вважаєте ви, що це одне з найбільших досягнень України у битві проти Росії?

Згоден, що це був великий успіх для України. Як військовий я запитую, яке місце є ключовим у цій битві? І воно – на лінії фронту. Україна надзвичайно добре справляється з уповільненням російської атаки. Проте Росія все одно рухається вперед.

На початку 2025 року Росія, ймовірно, очікувала, що їй вдасться досягти великих успіхів в Україні. ЗСУ були дуже ефективними у стримуванні російського наступу. Окупантам не вдалося захопити велику територію, а за свої так звані успіхи вони заплатили жахливу ціну.

Гадаю, ця війна триватиме, доки президент Путін не досягне своїх цілей на полі бою, і деякі оцінки свідчать, що це може зайняти роки, а не місяці. Чи витримає російська економіка війну? Раніше були припущення, що російська економіка на межі колапсу. Це не так. Росіяни все ще продають свою нафту і газ по всьому світу. Але я вважаю, що ці атаки були дуже успішними для України.

Чого найбільше боїться Путін?

Якщо говорити про стратегію та поведінку Путіна, чи не вважаєте, що він відчуває приниження через удари по енергетичній інфраструктурі Росії та її нафтопереробних потужностях?

Зрозуміло, що Україна шукає позитивні моменти та можливі шляхи, завдяки яким можна досягти прогресу. Однак зі стратегічного погляду, якби я був військовим радником Путіна, то подумав би, що все йде дуже добре.

Частково найбільший ризик для Путіна полягав у тому, що Захід втрутиться і підтримає Україну безпосередньо. Ще рік тому НАТО було доволі об'єднаним, а сьогодні США почуваються менш упевненими як частина Альянсу. Водночас європейські країни намагаються знайти баланс між допомогою Україні та турботою про власну безпеку. Хорошим прикладом є Польща, яка витрачає набагато більше грошей на оборону, але основний акцент робить на національній обороні.

Напевно Путін подумав би, що Росія замість того, щоб бути ізольованою міжнародною спільнотою, стала ближчою до Китаю, Ірану, Північної Кореї та Індії. Це створило нову альтернативну "вісь зла". Тож не думаю, що Путін зараз відчуватиме себе приниженим. Він буде страждати, і якщо це посилюватиметься, – ніхто не знає, скільки ще він зможе витримати. Однак він не близький до того, щоб самому зупинити все.

У Росії оголосили найбільший призов

Путін нещодавно наказав призвати 135 тисяч чоловіків до лав російської армії. Це найбільша кампанія за останні 9 років. Що це означає для військової машини Путіна і про що може свідчити?

Росія відчуває нестачу живої сили. Упродовж війни Росія використовувала групу "Вагнера", яку складали найманці. Вони їздили по в'язницях і залучали до війська багато в'язнів. Також використовувалися північнокорейські війська, а деякі стверджують, що й китайські.

Однак Росія дуже велика країна, вона у чотири рази більша за чисельністю населення, ніж Україна. І хоча Путін захищатиме людей, які живуть у Москві, ті, хто мешкає в інших регіонах Росії, не обов'язково мають хороші комунікації. Вони не знають величезних масштабів цих цифр, якими оперує Україна.

Наразі Путіну сходить з рук продовження призову на військову службу. Його ефективний меседж росіянам полягає в тому, що це нібито "праведна війна", яку Росію змушують вести. На сьогодні немає багато доказів того, що російське населення починає змінюватися. Це був би небезпечний сигнал для Путіна.

Про можливе надання Україні "Томагавків"

Голова британського розвідувального управління Мі-6 Річард Мур (восени 2025 року цю посаду вступить його наступниця – Блейз Метревелі, – 24 Канал) сказав, що Путін бреше світові, своєму народу та навіть самому собі Але, за словами Мура, ми не повинні вірити Путіну або приписувати йому сильні сторони, яких у нього немає. Як можете прокоментувати ці слова?

Думаю, що Мур має рацію. Дуже страшно, що Путін дуже жорстко контролює комунікацію в Росії. Він каже російським людям те, у що він хоче, щоб вони вірили. Є багато росіян, з якими я працював на Заході, яким зараз дуже важко, адже вони сваряться зі своїми сім'ями в Росії. Їхні російські родичі вірять зовсім в іншу історію, ніж ми бачимо на Заході.

Я вважаю, що контроль – це дуже складний механізм. Але якщо ви згадаєте саміт на Алясці, багато хто побачив у цьому прекрасну можливість, але як військовий я бачив, що Трамп привітав Путіна аплодисментами на червоній килимовій доріжці.

Сьогодні ми перебуваємо у повній розгубленості щодо позиції США, оскільки це не схоже на те, як треба зустрічати лідера, який вдерся на територію європейської країни, відповідає за таку жахливу війну, вбиває до мільйона людей. Тому Захід зараз також трохи заплутався у своїх наративах.

Після саміту на Алясці Путін був підбадьореним. Проте нещодавно Дональд Трамп заявив, що Україна може повернути або забрати всі території, захоплені російською стороною. Що ви думаєте щодо можливого розвороту президента США?

Було багато спекуляцій щодо цього. Як військова людина вважаю, коли один з президентів каже щось, це абсолютно не змінює ситуацію на полі бою. Це може лише означати, що США повністю змінять свій підхід. Почекаємо і подивимося.

Набагато більше мене вразило те, що президент Трамп зробив цю заяву не в новинах, а у своїй власній соціальній мережі. Він зацікавлений у цьому. Щоразу, коли він робить сенсаційну заяву, це змушує людей йти на його канал у соцмережах. А отже приносить йому багато грошей. Ми чули багато заяв президента США. Я не до кінця розумію, чому він постійно змінює позиції. Проте навряд ці слова щось означають з огляду на ситуацію на фронті.

Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що американська адміністрація розглядає можливість надання Україні крилатих ракет великої дальності Tomahawk. За даними західних ЗМІ, цей запит передали Трампу під час його зустрічі з Володимиром Зеленським на Генасамблеї ООН. Ці заяви можуть бути частиною військового плану чи просто розмінною монетою для переговорів з Путіним? Як взагалі оцінюєте можливі наслідки використання цих ракет для російської економіки?

Те, що Україна дотримується стратегії щодо атак на енергетичну інфраструктуру Росії й чинить тиск на країну-агресорку, це добре. Крилаті ракети Tomahawk дуже потужні, точні, малопомітні, швидкі, їх нелегко збити. Але їх також не так вже й багато, і на сьогодні незрозуміло, скільки обмежень США наклали б на їх використання.

Не впевнений, що це матиме суттєве значення. Велике значення має те, що Велика Британія надала Україні ракети Storm Shadow, які виявилися дуже ефективними, завдаючи ударів по інфраструктурі російського військово-морського флоту та багатьох інших важливих цілях.

Проте ключовим є те, що Україна розвиває свій власний ударний потенціал далекого радіусу дії – ракету "Фламінго". Вона є дуже потужною та виробляється у великій кількості. Президент Зеленський заявив про виробництво мільйона безпілотників, і деякі з них далекобійні. Захід надає їхнє комплектування – головку самонаведення, вибухівку, блок наведення. Українцям потрібно зібрати усе це.

Водночас в Україні не треба проводити перевірки безпеки, як на Заході. Дрони просто збираються та запускаються. Україна отримує цю можливість швидше і завдяки цьому має вплив на полі бою. Невипадково Київ зараз набагато ефективніше завдає ударів по деяких із цих російських цілей у глибині. У Росії не вистачає оборонних споруд, тому Україна розвиває здатність завдавати ударів вглиб.

Чи будуть Tomahawk потрібні? Звичайно. Але це не змінить правила гри.

Про українську ракету "Фламінго"

Ви щойно згадали про крилату ракету українського виробництва "Фламінго", яка, імовірно, вдвічі потужніша за крилаті ракети Tomahawk. Як ви оцінюєте технічні характеристики нової української зброї?

Так, вона дійсно виглядає дуже великою та потужною ракетою. Має далекий радіус дії, вона швидка. Проблема в тому, що це не єдине, чого ви хочете від ракети. Чим вона більша, тим легше її збити, тому ракеті потрібна стелс-технологія задля зниження її помітності.

Ракета "Фламінго" не виглядає дуже малопомітною. Маючи досвід роботи над стелс-програмами, знаю, що буде великий радіолокаційний переріз цієї ракети, тому радари знатимуть, що вона наближається ще здалеку. Також ракета має бути надійна. Одна з особливостей західних технологій полягає у тому, що її дуже ретельно перевіряють, щоб більшість ракет запускалися, відстежувалися та вражали свою ціль.

Ключовим моментом є те, чи мають ці ракети відповідні характеристики й точність, оскільки саме це необхідно Україні. Немає нічого хорошого, якщо ракету зіб'ють або якщо вона не влучить в ціль. Тому, ключовим буде те, чи почнуть ракети "Фламінго" влучати та дійсно шкодити Путіну. Сподіваюся на це. Це чудова ініціатива.

Про безпольотну зону

Раніше президент Зеленський попереджав Кремль: якщо Росія не погодиться закінчити війну проти України, то російські офіційні особи мають знайти найближче укриття, щоб сховатися і спробувати захиститися від українських ракет і безпілотників. Чи може це бути меседжем Путіну та його найближчому оточенню щодо можливості прямих ударів по урядових будівлях Росії?

Довкола війни багато риторики. Росія регулярно брязкає ядерною зброєю, і перспективи немає. Я вперше служив за часів холодної війни. Ми жили з постійною ядерною загрозою, але жодна країна не виграла б від її використання. Путін просто використовує це як погрозу для західних країн, а Захід намагається відповідати погрозами проти Путіна. Тому ми маємо бути дуже обережними.

Риторика – це одне, а зовсім інше – те, що ми бачимо на полі бою. Відверто кажучи, наразі Європа робить достатньо, щоб Україна не програвала, але недостатньо, щоб допомогти їй перемогти. Зараз багато говорять про те, що ще потрібно зробити, щоб посилити тиск. Економіка Росії переживає важкі часи. Росія не досягає значних успіхів на передовій. Україна б'є по енергетичній інфраструктурі. Тож що має робити Захід?

Безпольотна зона знову на порядку денному. Однією з причин цього є те, що Росія запустила дрони на територію НАТО, а саме 19 безпілотників у Польщу, а також у Румунію. Крім того, три винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії на цілих 12 хвилин. Це все було навмисними діями. НАТО було стурбоване тим, що робити далі.

Безпольотна зона стала б законним способом для Альянсу заявити, якщо Путіну не можна довіряти, і він може відправляти зброю на територію НАТО. Нам доведеться запровадити безпольотну зону, щоб захистити нашу територію. На мою думку, це дає більш вагомі підстави для збільшення тиску на Росію. Це крок, який міг би суттєво вплинути на ситуацію.

Для чого Путін насправді атакує НАТО?

Ви щойно згадували про ці інциденти з дронами – гібридні атаки Росії на Польщу та Естонію. Чим керувався Володимир Путін, віддаючи накази щодо таких провокацій, такої гібридної атаки на країни НАТО?

На перший погляд, це не має ніякого сенсу. Пам'ятаю, що я давав інтерв'ю на радіо, і люди казали, що я божевільний. А я відповідав як військовий: я бачу, що Росія відчуває труднощі в боротьбі з Україною й останнє, що Росія хоче зробити – це залучити НАТО.

То чому ж вони це зробили? Думаю, з військового погляду одна з причин полягає у тому, що дедалі частіше звучали розмови про те, що європейське крило НАТО буде більш активно залучатися до справ України, підвищуючи рівень підтримки.

Путін ефективно відволікає НАТО від підтримки України. Він відправляє безпілотники в Польщу, Румунію, порушує повітряний простір Естонії, змушуючи Альянс зосередитися на власному захисті. Усе це відповідає цілям Путіна.

Агентство Bloomberg повідомило, що у Москві відбулася зустріч європейських та російських дипломатів. Європейські дипломати попередили Кремль, що будуть готові збити ворожу авіацію у випадку подальших провокацій та порушень повітряного простору НАТО. Чому Альянс не збив російські літаки? Чи не здається вам, що це було б найкращим стримуванням?

Як військовий і колишній пілот я повністю згоден. Згадайте 2015 рік, коли два російські винищувачі летіли в бік турецького повітряного простору. Один розвернувся, інший зайшов у турецький повітряний простір. Турецький F-16 збив російський винищувач. Володимир Путін вибухнув гнівом. Були всілякі заходи й санкції, які з цього випливали, але ключовий меседж у тому, що з того часу Росія не порушувала турецький повітряний простір.

Як військовий скажу, що ніколи не хочеться воювати. Вам потрібно демонструвати стримувальні заходи, щоб ворог бачив, що ризик провокації більший за можливу вигоду. Якщо Володимир Путін перевірятиме нашу оборону, а ми будемо бездіяльними, це лише надасть йому сміливості.

Упевнений, що ті винищувачі, які літали на півночі Естонії, не включили розпізнавання "свій – чужий". Вони не вели перемовини з повітряним простором Естонії, а в сучасному винищувачі точно знають, де вони перебувають. Тому це було заздалегідь сплановано як операція. Якщо їх не збивати, особливо після того, як Москва продемонструвала готовність до війни, це не буде сильним сигналом.

Росія успішно поставила НАТО в незручне становище. Я розумію нервозність деяких наших політиків. Мовляв, якщо їх збити, то це ескалація. Я кажу, що ні. Росія знає правила. Якщо правила порушують, потрібно бути рішучим. В іншому випадку ми наче на боксерському рингу тримаємо руки за спиною, а Путін починає нас бити. Це нерозумно.

Водночас Кремль погрожує повномасштабною війною проти НАТО, якщо Альянс вирішить збивати російську авіацію. Чи не здається вам, що Кремль просто продовжує свою стратегію блефу проти НАТО?

Я згоден. Як військовий радник кажу, якби я консультував Путіна і розглядав вторгнення в Україну, то найбільший стратегічний ризик – якщо НАТО вирішить втрутитися. Тому що Альянс має значно більше можливостей, ніж Росія. Росія воює проти України, яка має старішу радянську техніку, але Україна перемагає лише завдяки сміливості, відвазі, жертовності ваших хоробрих солдатів.

Останнє, чого хоче Росія – це залучити НАТО. Кремль може погрожувати ядерною зброєю чи чимось іншим. Але ми не бачили жодних доказів того, що росіяни отримають якусь вигоду від військового втручання НАТО. Отже, підхід Путіна досі був ефективним у залякуванні НАТО, європейських країн. І це нездорово, тому що Путін продовжуватиме випробовувати НАТО, поки ми не почнемо рішуче протистояти йому.

Як далеко ми перебуваємо до безпольотної зони над Україною? Чи вважаєте ви, що це лише дискусії в західних столицях? Чи серйозний план допомогти Україні взяти гору під час переговорів з російською стороною?

Усе просто. Ключ до безпольотної зони – це правила ведення вогню. Бо якщо російський літак залишається за межами безпольотної зони, але своїм радаром захоплює літак НАТО всередині зони й потім пускає ракету, що тоді робити? А якщо зенітно-ракетний комплекс, що базується в Росії, випустить ракету по НАТО, чи відкриєте ви вогонь у відповідь?

Адже якщо ти стріляєш у відповідь, ти стріляєш по ракетній системі в Росії, вбиваєш російських солдатів на їхній території. Отже існує безліч правил взаємодії, які потрібно продумати, перш ніж її запроваджувати. Я не думаю, що завтра ми побачимо безпольотну зону. Але я думаю, що протягом певного часу лідери Альянсу відчували дискомфорт від ідеї безпольотної зони.

Тепер, коли Путін запустив дрони по країнах НАТО, якщо Альянс вважатиме, що Путіну не можна довіряти щодо його власної зброї, то у вас з'являється можливість виправдати запровадження зони заборони польотів над частиною країни задля захисту НАТО. Це не провокація, не ескалація. Це цілком розумний спосіб захисту території НАТО.

Чи готове НАТО до війни з Росією?

Чи справді НАТО готове до війни з Росією? Тому що при вторгненні в повітряний простір Польщі повітряні сили НАТО використали ракети вартістю 2 мільйони доларів, щоб збити такі дешеві дрони. Чи вважаєте ви, що це схоже на стійку стратегію для довгострокової війни?

Тут треба бути обережним. Ми перестрибуємо. Я думаю, що в НАТО насправді не очікували, що Росія почне атаку на Альянс. Якби вона хотіла провести реальну атаку, вона б не посилала безпілотники, які не завдадуть шкоди. Вона б відправила одну зі своїх гіперзвукових ракет "Кинджал" або завдала б цілеспрямованого удару.

Коли вони робили звіти про ці дрони, можна було навести аргумент, що це була помилка. Росія запускає по Україні до тисячі безпілотників на день. Тому це 1 – 2% – ті, які збилися з курсу. Коли я служив в армії, і ми скидали снаряди, до 10% з них не спрацьовували.

Тому я думаю, що є пояснення, чому Путін міг так вчинити. Але щойно у вашому просторі з'являються літаки на довершення всього, ви кажете, що ні, це безперечно стратегія Путіна, щоб змусити НАТО турбуватися про свою власну оборону, а не атакувати.

Якщо Росія навмисно нападе на НАТО, чи буде Альянс готовий завдати удару у відповідь в адекватний спосіб? Чи просто проведе чергове обговорення за так званою 4 статтею в Брюсселі?

Це дуже актуальне питання. НАТО було утворено як відповідь на закінчення Другої світової війни, відповідь на загрозу з боку Радянського Союзу. Якби сьогодні не було Альянсу, чи був би він створений? Я не знаю. Зараз він є. Але якщо, наприклад, Росія бомбардуватиме Естонію, чи втрутяться США, зважаючи на ризик ядерної війни?

Я щиро вірю, що так і буде, тому що головна мета стримування полягає в тому, що ми маємо цей унікальний Альянс безпеки, який зосереджений на обороні, а не на нападі. Він був створений, щоб зупинити такі країни, як Росія. Тому що ми маємо досвід двох світових воєн, які починаються з малого і стають набагато більшими.

Як гарантувати колективну оборону? У цьому наша сила. Проблема, з якою ми наразі стикаємося, очевидно, полягає у тому, що США, які витрачають у НАТО більше грошей, ніж усі інші разом узяті, справедливо ставлять питання про те, чому не всі члени Альянсу платять за це. Як наслідок, багато країн зараз збільшують свої витрати на оборону. На цей момент я впевнений, що НАТО є стійким. Я впевнений, що НАТО сильне.

Що стосується зброї, яку ви використовуєте. Я думаю, що зараз ніхто не вірить, що Росія хоче поставити себе в позицію для протистояння НАТО. Думаю, Альянс буде готовий до війни, але не очікує її на цей момент.

