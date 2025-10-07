Зокрема, окупанти досі не змогли захопити ключові стратегічні міста та логістичні центри. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста The Atlantic Роберта Форсайта Ворта.

Що свідчить про можливість успіху України?

У виданні пишуть, що попри перевагу Росії у кількості особового складу, її намагання оточити оборонний пояс України, низку стратегічних міст і логістичних центрів на північному сході країни, не мали особливого успіху.

Захоплення цього поясу потребувало б кількох років запеклих боїв, зважаючи на нещодавні успіхи України у пошкодженні російських нафтопроводів і тилових баз. Путін мовчазно визнав поразку Росії, вимагаючи від України добровільно віддати весь регіон у серпні, але ніхто не сприйняв цю ідею серйозно,

– ідеться у статті.

За словами автора, всі офіцери, з якими він бачився на північному сході України, говорили йому, що ключ до утримання Росії на відстані полягає у пошуку кращих способів компенсувати дефіцит людського ресурсу.

На його думку, частково у цьому допомагають БпЛА, які дозволяють захищатися у нерівній боротьбі. Утім, наразі здебільшого вдаються до обережнішого використання артилерії, переміщення військ і кращих планів ротацій.

Один з українських командирів розповів американському журналісту, що головна мета України наразі полягає у тому, щоб не допустити прямого контакту, аби українським військам не потрібно було вступати в бій.

Журналіст каже, що ще 9 місяців тому, коли він перебував в Україні, наша держава, здавалося, перебувала в скрутному становищі, оскільки постачання зброї затримувалося, а Росія наступала на передовій.

"Зараз, здається, з'явилася нова впевненість у тому, що Україна переорієнтовує свої інституції на тривалу війну, швидко навчаючись на полі бою та продовжуючи не тільки завдавати постійних втрат ворогу, але й обмежувати власні", – додає кореспондент.

Екскомандувач сил США у Європі, генерал Бен Годжес сказав, що "Росія не може перемогти, якщо ми на Заході повністю не здамося". Тому, час, який досі був на боці росіян, може перейти на бік України, пише Ворт.

