Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Сухопутні війська ЗСУ. Йдеться про бойову роботу 141-ї окремої механізованої бригади.
Яка ситуація в Січневому на Дніпропетровщині?
Кадри реальної бойової роботи в селі Січневому (раніше Январське) показала 141-ша окрема механізована бригада. У Сухопутних військах розповіли деталі: 50 окупантів знищено, а ще 8 – взято в полон.
Ми не лише тримаємо оборону, а й впевнено йдемо вперед, безжально нищачи кожного окупанта, який заповз на нашу землю. Крок за кроком звільняємо нашу землю,
– написали військові.
Захисники зачистили Січневе: дивіться відео
(Обережно, 18+! Містить чутливий контент)
Нагадаємо, ввечері 3 жовтня аналітики DeepState, посилаючись на власні джерела, повідомили, що у вересні бійці 3-го штурмового батальйону 225-го окремого штурмового полку зачистили одразу 3 села на Дніпропетровщині, ще одне село зачистила 141-ша ОМБр. У списку населених пунктів було Січневе.
Ситуація на Дніпропетровщині: дивіться на карті
Що відомо про просування на Дніпропетровщині?
- У звіті Інституту вивчення війни за 6 жовтня йдеться про успіхи захисників на Дніпропетровщині. Зокрема, нещодавно вони утримали позиції або просунулися в напрямку Великомихайлівки – на північ від Степового. Йдеться про територію, яку російські джерела раніше оголошували окупованою.
- Натомість, за даними вечірнього оновлення карти DeepState 6 жовтня, загарбники просунулися в Дніпропетровській області, окупувавши Маліївку.
- Раніше офіцер управління комунікаціями угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал розповів, що оборонці на території Дніпропетровщини активно застосовують контрзаходи. Просування російських сил там зупинили 4 жовтня.