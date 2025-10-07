Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Сухопутні війська ЗСУ. Йдеться про бойову роботу 141-ї окремої механізованої бригади.

Яка ситуація в Січневому на Дніпропетровщині?

Кадри реальної бойової роботи в селі Січневому (раніше Январське) показала 141-ша окрема механізована бригада. У Сухопутних військах розповіли деталі: 50 окупантів знищено, а ще 8 – взято в полон.

Ми не лише тримаємо оборону, а й впевнено йдемо вперед, безжально нищачи кожного окупанта, який заповз на нашу землю. Крок за кроком звільняємо нашу землю,
– написали військові.

Захисники зачистили Січневе: дивіться відео
(Обережно, 18+! Містить чутливий контент)

Нагадаємо, ввечері 3 жовтня аналітики DeepState, посилаючись на власні джерела, повідомили, що у вересні бійці 3-го штурмового батальйону 225-го окремого штурмового полку зачистили одразу 3 села на Дніпропетровщині, ще одне село зачистила 141-ша ОМБр. У списку населених пунктів було Січневе.

Ситуація на Дніпропетровщині: дивіться на карті

Що відомо про просування на Дніпропетровщині?

  • У звіті Інституту вивчення війни за 6 жовтня йдеться про успіхи захисників на Дніпропетровщині. Зокрема, нещодавно вони утримали позиції або просунулися в напрямку Великомихайлівки – на північ від Степового. Йдеться про територію, яку російські джерела раніше оголошували окупованою.
  • Натомість, за даними вечірнього оновлення карти DeepState 6 жовтня, загарбники просунулися в Дніпропетровській області, окупувавши Маліївку.
  • Раніше офіцер управління комунікаціями угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал розповів, що оборонці на території Дніпропетровщини активно застосовують контрзаходи. Просування російських сил там зупинили 4 жовтня.