Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Сухопутні війська ЗСУ. Йдеться про бойову роботу 141-ї окремої механізованої бригади.

Яка ситуація в Січневому на Дніпропетровщині?

Кадри реальної бойової роботи в селі Січневому (раніше Январське) показала 141-ша окрема механізована бригада. У Сухопутних військах розповіли деталі: 50 окупантів знищено, а ще 8 – взято в полон.

Ми не лише тримаємо оборону, а й впевнено йдемо вперед, безжально нищачи кожного окупанта, який заповз на нашу землю. Крок за кроком звільняємо нашу землю,

– написали військові.

Захисники зачистили Січневе: дивіться відео

(Обережно, 18+! Містить чутливий контент)

Нагадаємо, ввечері 3 жовтня аналітики DeepState, посилаючись на власні джерела, повідомили, що у вересні бійці 3-го штурмового батальйону 225-го окремого штурмового полку зачистили одразу 3 села на Дніпропетровщині, ще одне село зачистила 141-ша ОМБр. У списку населених пунктів було Січневе.

Ситуація на Дніпропетровщині: дивіться на карті

Що відомо про просування на Дніпропетровщині?