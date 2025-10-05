Про це розповів офіцер управління комунікаціями угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
Дивіться також Захопили вокзал і просуваються: ISW назвав напрямок, де росіяни поновили наступ
Росіяни не можуть просунутися на Дніпропетровщині
Шаповал зазначив, що на території області активно застосовуються контрзаходи, тож за 4 жовтня просування окупантів не зафіксовано.
Водночас, за словами Шаповала, російські війська здійснили два авіаудари по Синельниківському району, використавши 250-кілограмові фугасні авіаційні бомби (ФАБ).
Яка ситуація на Дніпропетровщині?
За даними ISW, росіяни просунулися на Дніпропетровщині. Знімки від 3 жовтня показують, що ворог пройшов вперед уздовж траси Н-15 (Донецьк – Запоріжжя) на південний схід від Андріївки-Клевцового (північний схід від Великомихайлівки).
Водночас, за даними DeepState, Сили оборони України зачистили Соснівку, Хороше, Новоселівку та Січневе у Дніпропетровській області.