Об этом рассказал офицер управления коммуникациями группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
Россияне не могут продвинуться на Днепропетровщине
Шаповал отметил, что на территории области активно применяются контрмеры, поэтому за 4 октября продвижение оккупантов не зафиксировано.
В то же время, по словам Шаповала, российские войска совершили два авиаудара по Синельниковскому району, использовав 250-килограммовые фугасные авиационные бомбы (ФАБ).
Какова ситуация на Днепропетровщине?
По данным ISW, россияне продвинулись на Днепропетровщине. Снимки от 3 октября показывают, что враг прошел вперед вдоль трассы Н-15 (Донецк – Запорожье) на юго-восток от Андреевки-Клевцово (северо-восток от Великомихайловки).
В то же время, по данным DeepState, Силы обороны Украины зачистили Сосновку, Хорошее, Новоселовку и Январское в Днепропетровской области.