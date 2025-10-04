Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Что известно о зачистке 4 населенных пунктов в Днепропетровской области?
Аналитики DeepState отметили, что, по данным их источников, в сентябре бойцы 3-го штурмового батальона 225 отдельного штурмового полка зачистили сразу 3 села в Днепропетровской области, еще одно село зачистила 141 ОМБр.
Большинство позиций было передано другим механизированным подразделениям. Продолжаются мероприятия по стабилизации. В целях безопасности операции, о ее результатах на карте не сообщалось,
– отметили эксперты.
Где расположены села в Днепропетровской области, которые зачистили Силы обороны: смотрите на карте
В то же время, по данным DeepState, оккупанты возобновили штурмовые действия на Новоселовку и Январское. Силы Обороны пытаются не давать закрепляться врагу там.
"Дополнительная проблема появилась из-за провала обороны дружественных сил южнее, ведь уже около недели подразделения в данном районе осуществляют работу в полуокружении, отсекая авангард противника от подступов к Орестополю", – объяснили аналитики.
Оккупанты возобновили штурмы в направлении Новоселовки: смотрите на карте
Кстати, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала отмечал, что на осень 2025 года враг будет иметь 2 основные цели на фронте. Первая – захват Донецкой области и создание так называемой буферной зоны на Днепропетровщине, то есть максимальная оккупация этой области, насколько они смогут это сделать.
Какая ситуация на фронте в Днепропетровской области сейчас?
В 110 отдельной механизированной бригаде рассказывали, что Вербово в Днепропетровской области остается под контролем Сил обороны. Диверсионно-разведывательная группа россиян, которая зашла в этот населенный пункт, была уничтожена украинскими военными после съемок пропагандистского видео.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказывал, что Силы обороны сорвали попытку наступления российских войск на Новопавловском направлении в Днепропетровской области. Врагу так и не удалось прорвать оборону наших защитников.
Кроме того, представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов отметил, что враг пытается закрепиться на территории Днепропетровской области, преимущественно через границу с Донецкой областью. Ситуация там осложняется для россиян из-за открытости местности.