Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Смотрите также Враг хочет прорвать оборону на нескольких участках: карта боевых действий 3 октября

Как изменилась ситуация на разных направлениях?

  • Российские войска 2 октября продолжали наступательные действия в Курской области и северной части Сумщины, однако подтвержденных продвижений не имели.
  • Недавно российские войска продвинулись на севере Харьковской области. Геолокационные кадры, опубликованные 2 октября, подтверждают их движение на запад от Волчанского маслоэкстракционного завода в северо-западной части Волчанска.
  • В направлении Великого Бурлука 2 октября враг продолжал наступательные действия, однако без успеха.
  • На Купянском направлении 2 октября российские войска также пытались наступать, но продвижение не зафиксировано.
  • На направлении Боровой враг 2 октября продолжал наступательные операции, однако подтвержденных результатов нет.
  • На Лиманском направлении недавно произошло продвижение обеих сторон. Кадры от 1 октября свидетельствуют, что украинские войска продвинулись на северо-востоке поселка Ямполь (к юго-востоку от Лимана). В то же время видео от 30 сентября подтверждает продвижение россиян в северо-восточной части Ямполя и центральной части Шандриголово.
  • На Северском направлении российские войска, к сожалению, достигли успеха. Геолокационные материалы от 1 октября подтверждают их выход на территорию Донецкого металлургического завода, расположенного к северу от Северска.

Как изменилась ситуация на линии фронта / Карты ISW

  • В тактическом районе Константиновка – Дружковка 2 октября враг пытался наступать, но подтвержденных результатов нет.
  • Украинские войска недавно продвинулись в районе Доброполья. Кадры от 2 октября подтверждают освобождение населенного пункта Дорожное, расположенного к юго-востоку от Доброполья.
  • На Покровском направлении враг недавно продвинулся. Геолокационные кадры от 1 октября свидетельствуют о движении россиян на восток от села Балаган, что к востоку от Покровска.
  • На направлении Новопавловки также зафиксировано продвижение россиян. Видео от 2 октября подтверждает их появление в центральной части Зеленого Гая, к юго-западу от Новопавловки.
  • В направлении Великомихайловки 2 октября российские войска продолжили наступательные действия, но результатов не достигли.

Читайте также Ликвидировано 970 оккупантов и их техника: потери врага на 3 октября

  • В восточной части Запорожской области враг недавно продвинулся. Геолокационные материалы от 1 октября подтверждают его движение к западу от Новоивановки (северо-восток от Гуляйполя), а также в центральной и западной части самого села.
  • В западной части Запорожской области также зафиксированы новые успехи россиян. Видео от 1 октября подтверждает их продвижение в юго-восточной части Степногорска (западнее Орехова).
  • На Херсонском направлении 2 октября российские войска осуществили ограниченные атаки, но продвинуться не смогли.

Что сейчас происходит на фронте?

  • Владимир Зеленский заявил, что на 2025 год Россия имела амбициозные планы по войне в Украине. Однако достичь врагу удалось мало.

  • По словам президента, Россия делает много ошибок. Именно поэтому нужно повысить давление, чтобы заставить агрессора закончить войну, изменить свою политику.

  • По словам Александра Сырского, украинские защитники деоккупировали 2,2 квадратных километров территории на Добропольском направлении и рассекли так называемый "Добропольский выступ".