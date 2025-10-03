Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Как изменилась ситуация на разных направлениях?
- Российские войска 2 октября продолжали наступательные действия в Курской области и северной части Сумщины, однако подтвержденных продвижений не имели.
- Недавно российские войска продвинулись на севере Харьковской области. Геолокационные кадры, опубликованные 2 октября, подтверждают их движение на запад от Волчанского маслоэкстракционного завода в северо-западной части Волчанска.
- В направлении Великого Бурлука 2 октября враг продолжал наступательные действия, однако без успеха.
- На Купянском направлении 2 октября российские войска также пытались наступать, но продвижение не зафиксировано.
- На направлении Боровой враг 2 октября продолжал наступательные операции, однако подтвержденных результатов нет.
- На Лиманском направлении недавно произошло продвижение обеих сторон. Кадры от 1 октября свидетельствуют, что украинские войска продвинулись на северо-востоке поселка Ямполь (к юго-востоку от Лимана). В то же время видео от 30 сентября подтверждает продвижение россиян в северо-восточной части Ямполя и центральной части Шандриголово.
- На Северском направлении российские войска, к сожалению, достигли успеха. Геолокационные материалы от 1 октября подтверждают их выход на территорию Донецкого металлургического завода, расположенного к северу от Северска.
Как изменилась ситуация на линии фронта / Карты ISW
- В тактическом районе Константиновка – Дружковка 2 октября враг пытался наступать, но подтвержденных результатов нет.
- Украинские войска недавно продвинулись в районе Доброполья. Кадры от 2 октября подтверждают освобождение населенного пункта Дорожное, расположенного к юго-востоку от Доброполья.
- На Покровском направлении враг недавно продвинулся. Геолокационные кадры от 1 октября свидетельствуют о движении россиян на восток от села Балаган, что к востоку от Покровска.
- На направлении Новопавловки также зафиксировано продвижение россиян. Видео от 2 октября подтверждает их появление в центральной части Зеленого Гая, к юго-западу от Новопавловки.
- В направлении Великомихайловки 2 октября российские войска продолжили наступательные действия, но результатов не достигли.
- В восточной части Запорожской области враг недавно продвинулся. Геолокационные материалы от 1 октября подтверждают его движение к западу от Новоивановки (северо-восток от Гуляйполя), а также в центральной и западной части самого села.
- В западной части Запорожской области также зафиксированы новые успехи россиян. Видео от 1 октября подтверждает их продвижение в юго-восточной части Степногорска (западнее Орехова).
- На Херсонском направлении 2 октября российские войска осуществили ограниченные атаки, но продвинуться не смогли.
Что сейчас происходит на фронте?
Владимир Зеленский заявил, что на 2025 год Россия имела амбициозные планы по войне в Украине. Однако достичь врагу удалось мало.
По словам президента, Россия делает много ошибок. Именно поэтому нужно повысить давление, чтобы заставить агрессора закончить войну, изменить свою политику.
По словам Александра Сырского, украинские защитники деоккупировали 2,2 квадратных километров территории на Добропольском направлении и рассекли так называемый "Добропольский выступ".