Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения потери врага ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 113 430 (+970) человек,
  • танков – 11 225 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 297 (+1);
  • артиллерийских систем – 33 413 (+13);
  • РСЗО – 1 514 (+1);
  • средств ПВО – 1 222 (+0);
  • самолетов – 427 (+0);
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 66 093 (+273);
  • крылатых ракет – 3 793 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 63 325 (+77);
  • специальной техники – 3 970 (+0).

Потери россиян 3 октября
Потери врага на 3 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Враг имеет серьезные потери на фронте: что известно

  • В полномасштабной войне против Украины Россия потеряла уже больше людей, чем в двух Чеченских войнах, погибли больше солдат, чем бойцов СССР в Афганистане. Однако и война против Украины в целом превысила масштабы упомянутых конфликтов. Почему враг имеет такие существенные потери – читайте в нашей аналитике.

  • На фоне войны и гибели многих россиян, Власти Санкт-Петербурга провели тендер на модернизацию городского крематория. После расширения он может стать крупнейшим в Европе, ежедневно там планируют проводить до 240 процедур.

  • Украина улучшила свои результаты по дальнобойности, а потому теперь поражает врага не только в Украине, но и на его территории. Удары со стороны Украины дают результаты для успеха в контрнаступательных операциях, а также уничтожают российское вооружение, логистику и нефтеперерабатывающие заводы.