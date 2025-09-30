Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Похоронный траст".

Согласно информации с портала госзакупок, только проектные работы обошлись в 207 миллионов рублей (2,5 миллиона долларов), тогда как общая стоимость реализации и сроки завершения пока не обнародованы. Планируется установка еще шести чешских печей Tabo – их количество возрастет до 20. Это позволит увеличить пропускную способность крематория до 240 процедур ежедневно. Дополнительно должны закупить два кремулятора для измельчения останков до состояния пепла.

Модернизация предусматривает расширение основного корпуса, который функционирует с 1973 года, строительство нового цеха, закупку дополнительных холодильных камер для хранения тел, обустройство нескольких траурных залов с подъемными механизмами для гробов, а также обновление в залах световых куполов. В проекте также указаны создание зоны "единого окна" для оформления услуг, реконструкция инженерных систем и обустройство территории. На въезде планируют установить контрольные пункты для осмотра гробов рентгеном и даже обустроить декоративные фонтаны.

По официальным данным, в 2023 году крематорий провел около 42 тысяч процедур, что составляет 67% всех захоронений в Санкт-Петербурге. Это единственное подобное заведение не только в городе и области, но и в Карелии, Новгородской и Псковской областях.

Расширение происходит на фоне затяжной войны в Украине, которая длится более трех с половиной лет. По оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS, США), потери России уже могли превысить миллион человек убитыми и ранеными. Из них около 250 тысяч – погибшие, а еще 400 тысяч – остались инвалидами. Аналитики отмечают, что ни одна война СССР или России после Второй мировой не принесла столь масштабных человеческих потерь.

