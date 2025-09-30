Вынужденное решение автопроизводителя?

Об этом сообщил председатель профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцева, передает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.

Он отметил, что решение могут пересмотреть в случае улучшения ситуации на российском авторынке. Но, пока никаких прогнозов делать не берется.

Что известно о проблемах на рынке?

О планах перехода на урезанный рабочий график компания предупреждала еще в июле, а теперь решение приняли официально.

Предварительно сокращенную рабочую неделю ввели с 28 сентября 2025 года до 28 марта 2026 года. В компании объясняют это необходимостью "сохранить коллектив и избежать массовых сокращений".

По данным аналитического агентства "Автостат", продажи Lada за 8 месяцев 2025 года упали на 24,9% – до 211,3 тысячи автомобилей.

Что этому предшествовало?