Вынужденное решение автопроизводителя?
Об этом сообщил председатель профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцева, передает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.
Он отметил, что решение могут пересмотреть в случае улучшения ситуации на российском авторынке. Но, пока никаких прогнозов делать не берется.
Что известно о проблемах на рынке?
О планах перехода на урезанный рабочий график компания предупреждала еще в июле, а теперь решение приняли официально.
Предварительно сокращенную рабочую неделю ввели с 28 сентября 2025 года до 28 марта 2026 года. В компании объясняют это необходимостью "сохранить коллектив и избежать массовых сокращений".
По данным аналитического агентства "Автостат", продажи Lada за 8 месяцев 2025 года упали на 24,9% – до 211,3 тысячи автомобилей.
Что этому предшествовало?
Ранее Российский "АвтоВАЗ" сообщил о сокращении производственных планов на 2025 год на 40% из-за обвала продаж автомобилей.
Всего в первом полугодии 2025-го в России было реализовано 530,4 тысячи новых легковых автомобилей, а с учетом грузовиков и автобусов – 601,8 тысячи. Это на 28% меньше чем за аналогичный период прошлого года.
Продажа легковых машин снизилась на 26%, автобусов – почти на 60%, тяжелых грузовиков – на 55,9%.