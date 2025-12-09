Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что премьер Бельгии боится, что россияне каким-то образом смогут отсудить эти деньги. Если так произойдет, то пострадает его государство, в частности вроде бы придется возвращать россиянам эти средства.

Почему страх Бельгии безосновательный?

В Европе предложили равномерный механизм распределения возможных рисков, если Россия захочет судиться с европейцами из-за замороженных активов.

С одной стороны это так, но мы не имеем согласия всех стран ЕС. Барт де Вевер боится, что россияне смогут что-то отсудить и это непосредственно ударит по Бельгии. Для меня это очень странная ситуация, ведь возникает вопрос, где Россия будет отсуживать эти деньги? Очевидно, что это должен быть европейский суд,

– сказал Игорь Рейтерович.

Он пояснил, что Россия не признает его юрисдикции. Если Кремль действительно захочет подавать иск из-за использованных замороженных активов, то россиянам придется это сделать.

В таком случае, суд для России является невыгодным, ведь, учитывая Устав ООН, по многим пунктам Кремль проигрывает.

С другой стороны, как только россияне признают юрисдикцию европейского суда, то они моментально будут завалены исками от Украины, отдельных украинских компаний и граждан. Сумма исков может быть в разы больше, чем те деньги, которые были заморожены. Поэтому чего боится Бельгия – для меня загадка,

– подчеркнул Рейтерович.

Позицию бельгийских властей, вероятно, удастся изменить, если Европа четко распределит риски относительно возможных судебных тяжб с Россией и даст бельгийцам гарантии, чтобы те безопасно для себя выделить замороженные российские активы.

Что известно о применении замороженных активов России?