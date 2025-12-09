Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что премьер Бельгии боится, что россияне каким-то образом смогут отсудить эти деньги. Если так произойдет, то пострадает его государство, в частности вроде бы придется возвращать россиянам эти средства.
Почему страх Бельгии безосновательный?
В Европе предложили равномерный механизм распределения возможных рисков, если Россия захочет судиться с европейцами из-за замороженных активов.
С одной стороны это так, но мы не имеем согласия всех стран ЕС. Барт де Вевер боится, что россияне смогут что-то отсудить и это непосредственно ударит по Бельгии. Для меня это очень странная ситуация, ведь возникает вопрос, где Россия будет отсуживать эти деньги? Очевидно, что это должен быть европейский суд,
– сказал Игорь Рейтерович.
Он пояснил, что Россия не признает его юрисдикции. Если Кремль действительно захочет подавать иск из-за использованных замороженных активов, то россиянам придется это сделать.
В таком случае, суд для России является невыгодным, ведь, учитывая Устав ООН, по многим пунктам Кремль проигрывает.
С другой стороны, как только россияне признают юрисдикцию европейского суда, то они моментально будут завалены исками от Украины, отдельных украинских компаний и граждан. Сумма исков может быть в разы больше, чем те деньги, которые были заморожены. Поэтому чего боится Бельгия – для меня загадка,
– подчеркнул Рейтерович.
Позицию бельгийских властей, вероятно, удастся изменить, если Европа четко распределит риски относительно возможных судебных тяжб с Россией и даст бельгийцам гарантии, чтобы те безопасно для себя выделить замороженные российские активы.
Что известно о применении замороженных активов России?
Замороженные российские активы, которые хранятся в Бельгии, Европа стремится использовать для "репарационного займа" Украине. Однако бельгийские власти против этого. Там требуют финансовые гарантии для себя в размере более 140 миллиардов евро. В Европейском Союзе не все соглашается с этим.
В Европе ищут эффективный способ, как финансово поддерживать Украину. Эффективным вариантом считают использование замороженных российских активов, однако Венгрия категорически против этого. Виктор Орбан блокирует и любые другие методы помощи для нашего государства.
Кроме Бельгии, во Франции также заморожена значительная часть российских активов. Однако французские власти держат в тайне детали относительно этих финансов уже более 2 лет.