Что рассказали в МВФ о помощи Украине?

Об этом сообщила пресс-секретарь МВФ Джули Козак, пишет 24 Канал со ссылкой на брифинг.

Согласно словам Козак, украинская власть отметила, что сохраняет приверженность реформам, включая:

мобилизацией внутренних доходов; борьбой с теневой экономикой; защитой независимых антикоррупционных институтов; реструктуризацией долга для восстановления устойчивости.

НБУ обязался снижать инфляцию, одновременно обеспечивая большую гибкость обменного курса для поглощения шоков и поддержания достаточного уровня международных резервов,

– отметили Джули Козак.

Ожидается, что новая программа от МВФ будет способствовать привлечению масштабной внешней помощи для покрытия финансовых разрывов Украины. Размер таких "разрывов" составляет 136,5 миллиардов долларов.

Заметьте! В частности, для 2026 года и части 2027 года остаточный дефицит финансирования оценивают в 63 миллиардов долларов.

Козак подчеркнула важность решительной борьбы с коррупцией в Украине, улучшение управления и продолжение реформ государственных предприятий, а также действенной антикоррупционной системы, которая выровняет условия для всех, защитит государственные ресурсы, улучшит бизнес-климат и поможет привлечь частные инвестиции.

Также она прокомментировала принятие бюджета на 2026 год – команда оценивает полный текст бюджета, но предварительно он в целом соответствует договоренностям программы.

Относительно предыдущих мероприятий, кроме бюджета, можно назвать следующие:

расширение налоговой базы, включая налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы; закрытие таможенных лазеек для импорта товаров; отмена исключений по регистрации НДС; шаги для уменьшения теневой экономики, включая повышение конкуренции в государственных закупках и устранение пробелов в трудовом законодательстве.

Относительно российских активов: мы приветствуем серьезные дискуссии в Европе по поддержке Украины и стремление делать это так, чтобы восстановить долговую устойчивость Украины. Мы внимательно следим за этими дискуссиями, включая варианты использования денежных остатков Euroclear, генерируемых благодаря замороженным российским активам, с одновременным сохранением права требования России,

– сказала Джули Козак.

Важно! Она напомнила: работники и руководство МВФ последовательно советовали, что любые действия в отношении замороженных российских активов должны соответствовать международному и национальному праву и не подрывать функционирование международной валютной системы.

Напомним, что Киев отменить несколько налоговых льгот для получения помощи от МВФ. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно информации, Украина должна:

усилить политику, которая поддерживает фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность;

поддерживать экономическое восстановление;

улучшать управление и институциональную способность.

Обратите внимание! Решение ожидается в декабре.

Что еще известно о ситуации с МВФ?