Что рассказали в МВФ о помощи Украине?
Об этом сообщила пресс-секретарь МВФ Джули Козак, пишет 24 Канал со ссылкой на брифинг.
Согласно словам Козак, украинская власть отметила, что сохраняет приверженность реформам, включая:
- мобилизацией внутренних доходов;
- борьбой с теневой экономикой;
- защитой независимых антикоррупционных институтов;
- реструктуризацией долга для восстановления устойчивости.
НБУ обязался снижать инфляцию, одновременно обеспечивая большую гибкость обменного курса для поглощения шоков и поддержания достаточного уровня международных резервов,
– отметили Джули Козак.
Ожидается, что новая программа от МВФ будет способствовать привлечению масштабной внешней помощи для покрытия финансовых разрывов Украины. Размер таких "разрывов" составляет 136,5 миллиардов долларов.
Заметьте! В частности, для 2026 года и части 2027 года остаточный дефицит финансирования оценивают в 63 миллиардов долларов.
Козак подчеркнула важность решительной борьбы с коррупцией в Украине, улучшение управления и продолжение реформ государственных предприятий, а также действенной антикоррупционной системы, которая выровняет условия для всех, защитит государственные ресурсы, улучшит бизнес-климат и поможет привлечь частные инвестиции.
Также она прокомментировала принятие бюджета на 2026 год – команда оценивает полный текст бюджета, но предварительно он в целом соответствует договоренностям программы.
Относительно предыдущих мероприятий, кроме бюджета, можно назвать следующие:
- расширение налоговой базы, включая налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы;
- закрытие таможенных лазеек для импорта товаров;
- отмена исключений по регистрации НДС;
- шаги для уменьшения теневой экономики, включая повышение конкуренции в государственных закупках и устранение пробелов в трудовом законодательстве.
Относительно российских активов: мы приветствуем серьезные дискуссии в Европе по поддержке Украины и стремление делать это так, чтобы восстановить долговую устойчивость Украины. Мы внимательно следим за этими дискуссиями, включая варианты использования денежных остатков Euroclear, генерируемых благодаря замороженным российским активам, с одновременным сохранением права требования России,
– сказала Джули Козак.
Важно! Она напомнила: работники и руководство МВФ последовательно советовали, что любые действия в отношении замороженных российских активов должны соответствовать международному и национальному праву и не подрывать функционирование международной валютной системы.
Напомним, что Киев отменить несколько налоговых льгот для получения помощи от МВФ. Об этом пишет Bloomberg.
Согласно информации, Украина должна:
- усилить политику, которая поддерживает фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность;
- поддерживать экономическое восстановление;
- улучшать управление и институциональную способность.
Обратите внимание! Решение ожидается в декабре.
Что еще известно о ситуации с МВФ?
Отмена льгот для ФЛП в Украине может привести к негативным последствиям. Речь идет о переходе бизнесов в "теневой" или даже их закрытии.
Эксперты объясняют: всю "упрощенку" обрезают до миллиона гривен. И это, по их мнению, вредный, контрпродуктивный пункт относительно ФОПов в Украине.