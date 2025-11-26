Это стало итогом недельной работы миссии МВФ в Киеве под руководством Гэвина Грея. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

О какой программе договорилась Украина и МВФ?

Новое финансирование призвано обеспечить покрытие первоочередных расходов государства, поддержать макрофинансовую стабильность и способствовать привлечению дополнительной международной помощи, которая будет оставаться ключевой для Украины в ближайшие годы.

Во-первых, Фонд подтвердил, что украинская экономика остается устойчивой. Несмотря на атаки на энергетическую систему и инфраструктуру, страна удерживает финансовую стабильность и демонстрирует эффективное управление рисками.

Во-вторых, проект бюджета на 2026 год сформирован в соответствии с параметрами новой программы – с акцентом на рациональное использование каждой бюджетной гривны. Кабмин ожидает поддержки парламента при рассмотрении документа в целом.

В-третьих, Украина продолжает реализовывать ключевые реформы. В центре внимания – макростабильность, контроль долговой нагрузки, повышение прозрачности и укрепление институтов. Государство настроено и дальше бороться с теневыми схемами, усиливать антикоррупционные механизмы и упорядочивать управление в государственном секторе. Продолжается обновление системы корпоративного управления на госпредприятиях, а также продолжается конкурс на руководителя таможенной службы.

Благодарна команде Международного валютного фонда за поддержку в течение всех лет полномасштабного вторжения в это определяющее для нашей страны время. Ожидаем утверждения программы Исполнительным советом МВФ,

– отметила Свириденко.

