Це стало підсумком тижневої роботи місії МВФ у Києві під керівництвом Гевіна Грея. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Про яку програму домовилась Україна і МВФ?

Нове фінансування покликане забезпечити покриття першочергових видатків держави, підтримати макрофінансову стабільність та сприяти залученню додаткової міжнародної допомоги, яка залишатиметься ключовою для України у найближчі роки.

По-перше, Фонд підтвердив, що українська економіка залишається стійкою. Попри атаки на енергетичну систему й інфраструктуру, країна втримує фінансову стабільність і демонструє ефективне управління ризиками.

По-друге, проєкт бюджету на 2026 рік сформовано відповідно до параметрів нової програми – з акцентом на раціональне використання кожної бюджетної гривні. Кабмін очікує підтримки парламенту під час розгляду документа в цілому.

По-третє, Україна продовжує реалізовувати ключові реформи. У центрі уваги – макростабільність, контроль боргового навантаження, підвищення прозорості та зміцнення інституцій. Держава налаштована й далі боротися з тіньовими схемами, посилювати антикорупційні механізми та впорядковувати управління у державному секторі. Триває оновлення системи корпоративного управління на держпідприємствах, а також продовжується конкурс на керівника митної служби.

Вдячна команді Міжнародного валютного фонду за підтримку протягом усіх років повномасштабного вторгнення у цей визначальний для нашої країни час. Очікуємо на затвердження програми Виконавчою радою МВФ,

– зазначила Свириденко.

МВФ занепокоєний деякими бюджетними заходами в Україні