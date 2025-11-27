Как требование МВФ повлияет на мелкий бизнес?

Большинство требований к Украине от Международного валютного фонда для сотрудничества по новой программе будут иметь положительное влияние. Однако пункт об отмене льгот для регистрации плательщика НДС может повредить малому бизнесу Украины. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал экономист Олег Гетман.

Сейчас ФЛП на упрощенной системе налогообложения не платят налог на добавленную стоимость. Третья группа может быть плательщиком НДС, но это не обязательно.

Требование же МВФ фактически сделает эту регистрацию обязательной для всех, кроме ФЛП 1 группы.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Это давняя мечта Минфина, которая записана в стратегии мероприятий: ужасный пункт о том, чтобы для всей упрощенной системы установить лимит дохода на НДС. По сути, всех упрощенцев хотят перевезти на НДС с одного миллиона гривен, а это сейчас вторая-третья группа, это полтора миллиона людей, которые наторговывают на два-три миллиона гривен: маленькие магазинчики, парикмахерские, кафешки. И для них это просто гибель.

Олег Гетман добавляет, что в случае принятия этого требования, ФОПы 2 – 3 группы на упрощенной системе с лимитом дохода в 6,7 и 9,3 миллиона гривен вынуждены будут переходить на общую систему налогообложения.

НДС – это сверхсложная, особенно в наших условиях, система администрирования, это блокировка налоговых накладных, отчетность. Поэтому это минимум брать отдельного бухгалтера и сталкиваться со всеми проблемами безумной общей системы. Поэтому, по сути, всю упрощенку обрезают до одного миллиона гривен. И это вредный, контрпродуктивный пункт,

– заключает экономист Олег Гетман.

Необнародованный пока детализированный документ с программой МВФ должен прояснить ситуацию по этому требованию. В случае необходимости аналитические центры планируют присоединиться к диалогу со стейкхолдерами, чтобы донести свои предостережения.

Что предусматривает новая программа сотрудничества с МВФ?

Сейчас Украина договорилась с МВФ о новой программе поддержки на уровне персонала, а окончательное решение будет принимать Совет исполнительных директоров Фонда. Она рассчитана на 4 года и предусматривает предоставление 8,1 миллиарда долларов США .

Сотрудничество в рамках программы требует усиления работы над детенизацией экономики, а также сохранения независимости антикоррупционных институтов и продолжения реформирования налоговой и таможенной служб.

Также в МВФ ожидают, что власть Украины будет избегать неэффективных расходов или введения новых налоговых льгот.

Какие ключевые требования МВФ к Украине?

