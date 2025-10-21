Почему Украине нужен новый налог на онлайн-продажи?

Государственный бюджет теряет деньги из-за отсутствия прозрачного налогообложения продаж через цифровые платформы. Внедрение регулирования здесь неизбежно, в том числе и потому, что от Украины этого требуют международные обязательства. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал экономист Ярослав Жалило.

Законопроект №14025 по итогам проработки профильным комитетом Верховной Рады Украины будет предусматривать отсутствие налогообложения доходов продавцов, которые не превышают лимит в 2 тысячи евро в год, независимо от количества операций.

По словам эксперта Ярослава Жалило, такая версия законопроекта сможет помочь отделить реальную мелкую экономическую активность людей от маскировки предпринимательства под подобные операции.

Ярослав Жалило Экономист, заместитель директора Национального института стратегических исследований

Здесь постоянно происходит попытка сбалансирования, а также определенное тестирование общественного мнения и реакции мелкого бизнеса. Это действительно дыра, сквозь которую вытекают средства, которые могли бы пополнять бюджет. Это с одной стороны. А с другой стороны – это не должно подавлять экономическую активность, а особенно на наиболее мелком уровне, когда речь не идет о маскировке бизнеса под спорадические вещи.

Ярослав Жалило считает, что новый налог призван вывести из тени сегмент онлайн-продаж.

Облагать налогами в любом случае нужно. Это наша судьба. Мы должны делать это для того, чтобы таких налоговых лакун становилось все меньше, чтобы они играли роль именно стимуляторов экономики, но в любом случае не средств избежания налогообложения. Сейчас как раз эти операции в большой степени в тени, потому что кто-то кому-то перебросил деньги на карту и нет фиксации операции,

– говорит Ярослав Жалило.

Заметим! По оценкам Министерства финансов, внедрение нового налога обеспечит 14 миллиардов гривен дополнительных поступлений в госбюджет в год.

По словам эксперта Ярослава Жалило, налогообложения может в перспективе дать импульс к росту цен, однако урегулировать ситуацию поможет конкуренция.

Это может привести к увеличению доли средств, которые продавец прилагает, чтобы уплатить налог. Но есть еще конкуренция. Если кто-то будет пытаться злоупотреблять введением налога и поднимать цену, возможно, для другого тот доход, который остается, является приемлемым и он не будет этого делать. Момент конкуренции может несколько погасить опасения относительно повышения цен,

– отмечает экономист.

Голосование за законопроект в первом чтении может состояться в ближайшее время.

В комментарии 24 Канала председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что в решении комитета согласованы изменения в законопроект, которые депутаты внесут правками ко второму чтению. Речь идет в частности о повышении необлагаемого минимума до 2 тысяч евро без ограничения количества операций.

Что известно о новом налоге?