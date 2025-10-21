Чому Україні потрібен новий податок на онлайн-продажі?

Державний бюджет втрачає гроші через відсутність прозорого оподаткування продажів через цифрові платформи. Впровадження регулювання тут неминуче, зокрема й через те, що від України цього вимагають міжнародні зобов’язання. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Ярослав Жаліло.

Дивіться також Податок на Uber і Bolt: що і чому пропонує держава

Законопроєкт №14025 за підсумком опрацювання профільним комітетом Верховної Ради України передбачатиме відсутність оподаткування доходів продавців, які не перевищують ліміт у 2 тисячі євро на рік, незалежно від кількості операцій.

За словами експерта Ярослава Жаліло, така версія законопроєкту зможе допомогти відділити реальну дрібну економічну активність людей від маскування підприємництва під подібні операції.

Ярослав Жаліло Економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

Тут постійно відбувається спроба збалансування, а також певне тестування суспільної думки й реакції дрібного бізнесу. Це дійсно дірка, крізь яку витікають кошти, які могли б поповнювати бюджет. Це з одного боку. А з іншого боку – це не повинно пригнічувати економічну активність, а особливо на найбільш дрібному рівні, коли не йдеться про маскування бізнесу під спорадичні речі.

Ярослав Жаліло вважає, що новий податок покликаний вивести з тіні сегмент онлайн-продажів.

Оподатковувати в будь-якому разі потрібно. Це наша доля. Ми повинні робити це для того, щоб таких податкових лакун ставало дедалі менше, щоб вони відігравали роль саме стимуляторів економіки, але в будь-якому разі не засобів уникнення оподаткування. Зараз якраз ці операції є великою мірою в тіні, тому що хтось комусь перекинув гроші на карту і немає фіксації операції,

– говорить Ярослав Жаліло.

Зауважимо! За оцінками Міністерства фінансів, впровадження нового податку забезпечить 14 мільярдів гривень додаткових надходжень до держбюджету на рік.

За словами експерта Ярослава Жаліло, оподаткування може в перспективі дати імпульс до зростання цін, проте врегулювати ситуацію допоможе конкуренція.

Це може привести до збільшення частки коштів, які продавець докладає, щоб сплатити податок. Але є ще конкуренція. Якщо хтось намагатиметься зловживати введенням податку й підіймати ціну, можливо, для іншого той прибуток, який залишається, є прийнятним і він не буде цього робити. Момент конкуренції може дещо погасити побоювання щодо підвищення цін,

– зазначає економіст.

Голосування за законопроєкт у першому читанні може відбутися найближчим часом.

У коментарі 24 Каналу голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що в рішенні комітету погоджені зміни до законопроєкту, які депутати внесуть правками до другого читання. Йдеться зокрема про підвищення неоподаткованого мінімуму до 2 тисяч євро без обмеження кількості операцій.

Що відомо про новий податок?