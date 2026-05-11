Чи запровадять в Україні оподаткування посилок з-за кордону?

Політики та економісти застерігають: держава може бути не готовою до адміністрування такого обсягу дрібних відправлень, а сам механізм збору податків створить додаткове навантаження на митницю та поштових операторів, пише 24 Канал.

У коментарі для 24 Каналу народна депутатка Ніна Южаніна скептично оцінила перспективи запровадження оподаткування міжнародних посилок та заявила, що Україна поки не готова до повноцінного адміністрування такої системи.

За її словами, зміни до законопроєкту передбачають модель, за якої міжнародні маркетплейси мають стати податковими агентами, зареєструвати своїх представників в Україні та самостійно адмініструвати сплату податків. Однак поки немає розуміння, чи погодяться великі китайські платформи працювати за такими правилами.

Ніна Южаніна Голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Деякі поштові оператори на робочих групах говорили, що вони ведуть перемовини з Temu, і нібито цей маркетплейс погоджується на якісь там умови. Але хто стане їхнім представником, через кого вони будуть працювати, я поки що не знаю.

За словами депутатки, нинішня система обліку та звітності для іноземних платформ поки не створює достатньо зрозумілих і привабливих умов для їхньої реєстрації в Україні.

Загалом відомо, що закон має запрацювати з 1 січня 2027 року, але лише після повної готовності системи. Водночас Южаніна не виключає, що запуск можуть перенести.

Натомість народний депутат від партії Голос Ярослав Железняк у розмові з 24 Каналом заявив, що запропоновані зміни є малоефективними та висловив сумнів, що законопроєкт взагалі ухвалять.

Добра новина в тому, що це все одно не запрацює,

– каже нардеп.

Зауважте! Йдеться про нові правила для міжнародних посилок із товарами, придбаними на іноземних маркетплейсах, зокрема Temu та AliExpress, а саме запровадження ПДВ на всі товари у міжнародних посилках до 150 євро, тобто фактично "з першої гривні". Наразі податок сплачується лише у випадку, якщо вартість товару перевищує цей ліміт.

Скільки новий податок додасть до держбюджету?

У пояснювальній записці до законопроєкту очікувані надходження оцінюють у 10 мільярдів гривень на рік, однак витрати лише на саме адміністрування цього податку можуть виявитися значно більшими. Ніна Южаніна вважає, що запуск нової моделі виглядає передчасним, зважаючи на проблеми з впровадженням інших цифрових рішень в Україні.

І "гратися" з такими законопроєктами, які нібито мають дати додаткові 10 мільярдів у бюджет, не варто,

– каже нардепка.

Депутат Ігор Кривошеєв також переконаний, що адміністрування такого податку може виявитися дорожчим за сам економічний ефект. Окремо він звернув увагу на ризики для виробництва FPV-дронів в Україні, адже значна частина комплектуючих для невеликих виробництв та шкіл пілотів надходить саме через міжнародні посилки.

Ігор Кривошеєв Народний депутат від партії Слуга народу Якщо ми зараз заблокуємо цю модель постачання цих виробництв, це може спричинити серйозні проблеми. Це й виробництво, й школи пілотів, наприклад, теж не будуть повністю забезпечені через ці китайські магазини.

Який прогноз розвитку подій?

Законопроєкт можуть доопрацьовувати ще кілька місяців. Запуск системи можуть перенести через технічні проблеми. Українці почнуть активніше шукати альтернативні способи доставки. Частина товарів із міжнародних маркетплейсів може подорожчати. Дискусії навколо Temu та AliExpress лише посиляться.

Цікаво! Ідея збільшити податкові надходження за рахунок міжнародних посилок виглядає логічною для бюджету, однак сама система поки викликає більше запитань, ніж відповідей. Якщо держава не підготує зрозумілий та технічно простий механізм, українці можуть отримати не лише дорожчі покупки, а й нові проблеми з доставкою товарів та комплектуючих для малого бізнесу і виробництва FPV-дронів.

Чим небезпечний додаток Temu?

Китайський маркетплейс Temu опинився в центрі серйозних застережень з боку міжнародних аналітиків, пише американський Центр стратегічних та міжнародних досліджень (Center for Strategic and International Studies).

Йдеться не лише про базову інформацію, а й про потенційно чутливі дані, що викликає питання щодо конфіденційності та безпеки. Експерти звертають увагу на кілька ризиків:

доступ до великого обсягу персональних даних

можливий зв’язок із державними структурами Китаю

непрозора політика обробки інформації

Зокрема, компанія може підпадати під дію китайського законодавства, яке зобов’язує бізнес співпрацювати з державними органами. Крім того, через корпоративні зв’язки Temu може бути пов’язана зі структурами, які працюють із даними та інформаційною політикою Китаю.

Компанія Grizzly Research взагалі назвала Temu "найнебезпечнішим додатком у широкому використанні". Аналітики припускають, що функціонал застосунку може виходити за межі стандартного e-commerce і включати елементи збору даних, які не є необхідними для покупок.

До слова, згодом в Україні можуть скасувати пільги на дешеві посилки з Temu до 150 євро. У ЄБА кажуть, що скасування цієї пільги – це один із кроків, який допоможе Україні наблизити свої податкові та митні правила до тих, що діють у Євросоюзі.

Також, за даними експертів, більше половини (56%) міжнародних посилок не сплачували податки – це товари на суму близько 93 мільярди гривень, через це бюджет втратив щонайменше 18,6 мільярдів гривень.

Аналітик Юрій Щедрін для 24 Каналу заявив, що оподаткування цифрових платформ та податок на посилки з-за кордону, зокрема на китайський товар, може вплинути на вартість товарів.

Наприклад, чимало мереж продають той самий товар на українському ринку, але вже з націнкою. Відповідно, якщо обмежать можливість замовляти напряму з Китаю, споживачі будуть змушені купувати його в цих торгових мережах. У такій ситуації мережі зможуть більш вільно формувати ціни,

– каже експерт.

Як Temu та AliExpress шкодять Україні?