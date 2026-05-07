Скільки податків вже платить Ілон Маск?

Бізнесмен розповів, що лише за один рік заплатив понад 10 мільярдів доларів податків, повідомив Макс в соцмережі X.

Дивіться також 80 мільярдів доларів на Марс: що стоїть за конфліктом Маска й OpenAI

Якщо я реалізую та продам опціони на акції, сукупний федеральний та державний податок на прибуток становитиме близько 45%,

– сказав Маск.

Він також додав, що продовжує сплачувати податки в Каліфорнії за дні, проведені у штаті. Крім того, Маск заявив, що після його смерті до майна застосовуватиметься ще один податок у 40%. Таким чином, він "ймовірно, зрештою сплатить трильйони податків".

Як можуть вирости доходи Ілона Маска?

Нещодавні документи Tesla показали, що компенсаційний пакет Маска за 2025 рік для бухгалтерських цілей оцінюється у 158,4 мільярда доларів, пише Stocktwits.

Втім, загальна винагорода може зрости значно більше – потенційно до 1 трильйона доларів упродовж наступного десятиліття. Виплати прив’язані до дуже амбітних цілей компанії. Серед них:

збільшення ринкової капіталізації Tesla до 8,5 трильйона доларів;

виробництво 20 мільйонів автомобілів на рік;

запуск 1 мільйона роботаксі;

продаж 1 мільйона роботів Optimus.

Tesla уточнила, що пакет поділений на 12 етапів, а Маск отримуватиме винагороду лише після досягнення необхідних показників.

До слова, у документах компанії вказано, що зараз Маск володіє 717,1 мільйонами акцій Tesla. Це приблизно 20% компанії після врахування певних змін у структурі винагород.

Tesla також повідомила, що Маск може контролювати понад 20% голосів після реалізації своїх опціонів.

Зауважте! Нові дані про компенсації Ілона Маска показують, наскільки масштабними стали його бізнес-амбіції. Tesla, SpaceX і xAI вже виходять далеко за межі традиційних автомобільних чи космічних компаній, формуючи єдину технологічну екосистему навколо штучного інтелекту, робототехніки та космосу. Водночас гігантські оцінки й трильйонні винагороди лише посилюють дискусії про ризики, вплив і майбутнє імперії Маска.

Що відомо про ухилення Tesla Ілона Маска від сплати податків?

Компанія Tesla, яка належить Ілону Маску, ймовірно використовувала механізм переміщення прибутків за кордон, що дозволило суттєво скоротити податкові виплати у США, пише Reuters.

У січні Tesla опублікувала річний звіт, де вказала, що її федеральні податкові зобов’язання у США за 2025 рік становили нуль. За інформацією Reuters, компанія майже щороку протягом останніх двох десятиліть повідомляла про відсутність податкового боргу перед американським урядом, попри загальний дохід у 264 мільярди доларів.

Серед причин називали:

податкові відрахування через минулі збитки;

державні пільги для "зеленої" енергетики.

Під час аналізу документів журналісти звернули увагу на ще один механізм – переміщення прибутків. Йдеться про використання дочірніх структур у Нідерландах та Сінгапурі.

За даними регуляторів, ці підрозділи отримали близько 18 мільярдів доларів прибутку, який не оподатковувався у країнах реєстрації. Експерти припускають, що Tesla могла передати права на патенти, технології та ноу-хау іноземним дочірнім компаніям..

У результаті частина доходів оформлювалася вже не у США, а в юрисдикціях із вигіднішими податковими умовами.

Йдеться виключно про переведення прибутків до юрисдикцій з низькими податками,

– заявив професор Мічиганського університету Реувен Аві-Йона.

Reuters зазначає, що Tesla ще у звіті за 2015 рік згадувала так звані "умови про розподіл витрат". Саме такі механізми часто використовують міжнародні корпорації для передачі частини прибутків за кордон.

Історія привернула увагу ще й тому, що сам Ілон Маск раніше неодноразово заявляв про великі суми податків, які він сплачує особисто. Однак нові дані ставлять питання щодо того, як саме податкове навантаження оптимізується всередині його бізнес-імперії.

У документах компанії за 2025 рік вказано, що:

90% глобального прибутку Tesla припало на США;

у попередні п’ять років цей показник становив лише 27%.

Експерти припускають, що компанія могла змінити структуру міжнародного оподаткування.

Останні новини про Ілона Маска