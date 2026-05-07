Сколько налогов уже платит Илон Маск?

Бизнесмен рассказал, что только за один год заплатил более 10 миллиардов долларов налогов, сообщил Макс в соцсети X.

Если я реализую и продам опционы на акции, совокупный федеральный и государственный налог на прибыль составит около 45%,

– сказал Маск.

Он также добавил, что продолжает платить налоги в Калифорнии за дни, проведенные в штате. Кроме того, Маск заявил, что после его смерти к имуществу будет применяться еще один налог в 40%. Таким образом, он "вероятно, конце концов заплатит триллионы налогов".

Как могут вырасти доходы Илона Маска?

Недавние документы Tesla показали, что компенсационный пакет Маска за 2025 год для бухгалтерских целей оценивается в 158,4 миллиарда долларов, пишет Stocktwits.

Впрочем, общее вознаграждение может вырасти значительно больше – потенциально до 1 триллиона долларов в течение следующего десятилетия. Выплаты привязаны к очень амбициозным целям компании. Среди них:

увеличение рыночной капитализации Tesla до 8,5 триллиона долларов;

производство 20 миллионов автомобилей в год;

запуск 1 миллиона роботакси;

продажа 1 миллиона роботов Optimus.

Tesla уточнила, что пакет разделен на 12 этапов, а Маск будет получать вознаграждение только после достижения необходимых показателей.

К слову, в документах компании указано, что сейчас Маск владеет 717,1 миллионами акций Tesla. Это примерно 20% компании после учета определенных изменений в структуре вознаграждений.

Tesla также сообщила, что Маск может контролировать более 20% голосов после реализации своих опционов.

Обратите внимание! Новые данные о компенсациях Илона Маска показывают, насколько масштабными стали его бизнес-амбиции. Tesla, SpaceX и xAI уже выходят далеко за пределы традиционных автомобильных или космических компаний, формируя единую технологическую экосистему вокруг искусственного интеллекта, робототехники и космоса. В то же время гигантские оценки и триллионные вознаграждения только усиливают дискуссии о рисках, влияние и будущее империи Маска.

Что известно об уклонении Tesla Илона Маска от уплаты налогов?

Компания Tesla, которая принадлежит Илону Маску, вероятно использовала механизм перемещения доходов за границу, что позволило существенно сократить налоговые выплаты в США, пишет Reuters.

В январе Tesla опубликовала годовой отчет, где указала, что ее федеральные налоговые обязательства в США за 2025 год составили ноль. По информации Reuters, компания почти ежегодно в течение последних двух десятилетий сообщала об отсутствии налогового долга перед американским правительством, несмотря на общий доход в 264 миллиарда долларов.

Среди причин называли:

налоговые вычеты из-за прошлых убытков;

государственные льготы для "зеленой" энергетики.

При анализе документов журналисты обратили внимание на еще один механизм – перемещения доходов. Речь идет об использовании дочерних структур в Нидерландах и Сингапуре.

По данным регуляторов, эти подразделения получили около 18 миллиардов долларов прибыли, которая не облагалась налогом в странах регистрации. Эксперты предполагают, что Tesla могла передать права на патенты, технологии и ноу-хау иностранным дочерним компаниям.

В результате часть доходов оформлялась уже не в США, а в юрисдикциях с более выгодными налоговыми условиями.

Речь идет исключительно о переводе доходов в юрисдикции с низкими налогами,

– заявил профессор Мичиганского университета Реувен Ави-Йона.

Reuters отмечает, что Tesla еще в отчете за 2015 год упоминала так называемые "условия о распределении расходов". Именно такие механизмы часто используют международные корпорации для передачи части прибыли за границу.

История привлекла внимание еще и потому, что сам Илон Маск ранее неоднократно заявлял о больших суммах налогов, которые он платит лично. Однако новые данные ставят вопрос относительно того, как именно налоговая нагрузка оптимизируется внутри его бизнес-империи.

В документах компании за 2025 год указано, что:

90% глобальной прибыли Tesla пришлось на США;

в предыдущие пять лет этот показатель составлял лишь 27%.

Эксперты предполагают, что компания могла изменить структуру международного налогообложения.

