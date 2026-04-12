Об этом сообщают российские телеграмм-каналы.

Смотрите также В марте вокруг резиденции Путина на Валдае построили сразу 7 новых башен с "Панцирями", – СМИ

Как Эррол Маск праздновал Пасху в Москве?

В храме Христа Спасителя в Москве встретили Пасху. Именно в этот храм сходил и российский диктатор Владимир Путин с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Среди гостей выделялся отец Илона Маска Эррол Маск. Он единственный, кто сидел на стульчике, пока все остальные люди стояли.



Эррол Маск в московском храме / Фото "Дождь"

Священник РПЦ Владислав Береговой объяснил, что в храме Христа Спасителя скамьи стоят у входа, поэтому люди приносят с собой стульчики.

Отцу Илона Маска 79 лет. Когда вам будет 79 лет, я думаю, вы тоже будете просить, чтобы вам, для того, чтобы вы посетили трех- или даже четырехчасовую службу, дали стульчик. Поэтому, мне кажется, обсуждать такой вопрос вообще странно,

– отметил он.

Эррол Маск в храме в Москве: смотрите видео

Как Путин поздравлял россиян с Пасхой?