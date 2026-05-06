Суд в Калифорнии, где рассматривается иск Илона Маска против OpenAI, постепенно раскрывает детали конфликта, который может определить дальнейшее развитие одной из ключевых AI-компаний мира. Во время показаний президент OpenAI Грег Брокман заявил, что Маск поддерживал идею преобразования организации из некоммерческой в коммерческую структуру, но только при условии получения полного контроля. Об этом пишет Reuters.

Почему Маск стремился к контролю над OpenAI?

По словам Брокмана, еще в 2017 году Маск настаивал, что OpenAI в статусе некоммерческой организации не сможет привлечь достаточно средств для развития передовых моделей искусственного интеллекта. Он считал, что изменение структуры является необходимым условием для масштабирования.

Однако ключевым моментом стало то, что Маск, как утверждает Брокман, хотел возглавить компанию и получить контрольный пакет. Другим кандидатом на лидерство тогда был только Сэм Альтман.

Особенно напряженной была встреча в августе 2017 года. Брокман описал ее как эмоционально сложную: "Он сказал, что ему нужно 80 миллиардов долларов, чтобы создать город на Марсе. В конце концов, ему нужен был полный контроль". По его словам, Маск также отметил, что сам будет решать, когда отказаться от этого контроля.

Во время той же встречи Маск резко отреагировал на предложенную модель распределения долей, заявив: "I decline". По словам Брокмана, он даже забеспокоился, что ситуация может перерасти в физический конфликт, когда Маск быстро встал. В итоге бизнесмен забрал подаренную картину и покинул встречу, пригрозив приостановить финансирование.

Финансовые интересы и обвинения

Иск Маска включает требование компенсации в размере 150 миллиардов долларов, которые он предлагает направить в некоммерческую организацию. Также он настаивает на устранении Сэма Альтмана и Грега Брокмана с руководящих должностей.

Как пишет The news, Маск обвиняет OpenAI в том, что компания отошла от первоначальной миссии и превратилась в прибыльный бизнес, который, по его словам, приносит выгоду руководству. Он утверждает, что был введен в заблуждение, когда инвестировал 38 миллионов долларов в некоммерческую структуру.

В ответ OpenAI заявляет, что Маск покинул совет директоров еще в 2018 году и сейчас пытается получить контроль над компанией после ее успеха. Кроме того, компания намекает, что иск может быть связан с развитием собственного AI-бизнеса Маска – xAI.

Масштабы финансирования и амбиции рынка

Во время суда также прозвучали данные о будущих расходах OpenAI. По словам Брокмана, компания планирует потратить 50 миллиардов долларов в 2026 году на вычислительные ресурсы – один из ключевых элементов в разработке современных AI-систем.

С момента реструктуризации в 2019 году OpenAI уже привлекла более 100 миллиардов долларов инвестиций. Компания активно готовится к возможному первичному публичному размещению акций, которое может оценить ее в 1 триллион долларов.

Параллельно рассматривается возможность IPO компании SpaceX, которая также может стать одной из крупнейших в мире. По внутренним документам, Илон Маск может получить 200 миллионов акций со специальными правами голоса, если рыночная стоимость SpaceX достигнет 7,5 триллиона долларов и компания создаст постоянную колонию на Марсе с населением не менее 1 миллиона человек.

Личные мотивы и ставки в игре

Сторона Маска пытается доказать, что и руководство OpenAI руководствуется финансовыми интересами. В частности, Брокман во время показаний признал, что его доля в компании оценивается почти в 30 миллиардов долларов. Также он имеет инвестиции в стартапах, связанных с Альтманом.