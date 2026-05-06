Суд у Каліфорнії, де розглядається позов Ілона Маска проти OpenAI, поступово розкриває деталі конфлікту, який може визначити подальший розвиток однієї з ключових AI-компаній світу. Під час свідчень президент OpenAI Грег Брокман заявив, що Маск підтримував ідею перетворення організації з некомерційної на комерційну структуру, але лише за умови отримання повного контролю. Про це пише Reuters.

Чому Маск прагнув контролю над OpenAI?

За словами Брокмана, ще у 2017 році Маск наполягав, що OpenAI у статусі некомерційної організації не зможе залучити достатньо коштів для розвитку передових моделей штучного інтелекту. Він вважав, що зміна структури є необхідною умовою для масштабування.

Однак ключовим моментом стало те, що Маск, як стверджує Брокман, хотів очолити компанію та отримати контрольний пакет. Іншим кандидатом на лідерство тоді був лише Сем Альтман.

Особливо напруженою була зустріч у серпні 2017 року. Брокман описав її як емоційно складну: "Він сказав, що йому потрібно 80 мільярдів доларів, щоб створити місто на Марсі. Зрештою, йому потрібен був повний контроль". За його словами, Маск також зазначив, що сам вирішуватиме, коли відмовитися від цього контролю.

Під час тієї ж зустрічі Маск різко відреагував на запропоновану модель розподілу часток, заявивши: "I decline". За словами Брокмана, він навіть занепокоївся, що ситуація може перерости у фізичний конфлікт, коли Маск швидко підвівся. У результаті бізнесмен забрав подаровану картину та залишив зустріч, пригрозивши призупинити фінансування.

Фінансові інтереси та звинувачення

Позов Маска включає вимогу компенсації у розмірі 150 мільярдів доларів, які він пропонує спрямувати до некомерційної організації. Також він наполягає на усуненні Сема Альтмана та Грега Брокмана з керівних посад.

Як пише The news, Маск звинувачує OpenAI у тому, що компанія відійшла від початкової місії та перетворилася на прибутковий бізнес, який, за його словами, приносить вигоду керівництву. Він стверджує, що був введений в оману, коли інвестував 38 мільйонів доларів у некомерційну структуру.

У відповідь OpenAI заявляє, що Маск залишив раду директорів ще у 2018 році та нині намагається отримати контроль над компанією після її успіху. Крім того, компанія натякає, що позов може бути пов'язаний із розвитком власного AI-бізнесу Маска – xAI.

Масштаби фінансування і амбіції ринку

Під час суду також пролунали дані про майбутні витрати OpenAI. За словами Брокмана, компанія планує витратити 50 мільярдів доларів у 2026 році на обчислювальні ресурси – один із ключових елементів у розробці сучасних AI-систем.

З моменту реструктуризації у 2019 році OpenAI вже залучила понад 100 мільярдів доларів інвестицій. Компанія активно готується до можливого первинного публічного розміщення акцій, яке може оцінити її у 1 трильйон доларів.

Паралельно розглядається можливість IPO компанії SpaceX, яка також може стати однією з найбільших у світі. За внутрішніми документами, Ілон Маск може отримати 200 мільйонів акцій зі спеціальними правами голосу, якщо ринкова вартість SpaceX досягне 7,5 трильйона доларів і компанія створить постійну колонію на Марсі з населенням щонайменше 1 мільйон людей.

Особисті мотиви та ставки в грі

Сторона Маска намагається довести, що і керівництво OpenAI керується фінансовими інтересами. Зокрема, Брокман під час свідчень визнав, що його частка в компанії оцінюється майже у 30 мільярдів доларів. Також він має інвестиції у стартапах, пов'язаних із Альтманом.