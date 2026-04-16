Як держбюджет недоотримує ПДВ через китайські маркетплейси?

Іноземні платформи фактично працюють в Україні без фізичної присутності – вони просто напряму продають товари українцям, надсилаючи посилки з-за кордону. Про це розповів CEO Intertop Сергій Бадрітдінов, пише Forbes Ukraine.

Обсяги таких покупок уже величезні: за оцінками ринку, українці щороку замовляють іноземних товарів приблизно на 170 мільярдів гривень. І ця цифра стрімко зростає – більш ніж на 50% щороку.

У результаті бюджет втрачає близько 34 мільярди гривень ПДВ.

Як пояснює Бадрітдінов, ці гроші фактично "йдуть" на розвиток закордонних платформ замість того, щоб працювати всередині країни.

Водночас конкуренція в самій Україні теж загострюється. В онлайн-сегменті головними гравцями залишаються Rozetka, Kasta та "Епіцентр", які активно нарощують свою частку ринку.

У класичному ритейлі ситуація ще складніша. Наприклад, такі бренди як Adidas і Puma одночасно є і партнерами, і конкурентами, адже мають власні магазини та продають напряму.

Окрема особливість ринку – маркетплейси. Вони одночасно виступають і як майданчик для продажів, і як конкуренти для тих, хто на них торгує. Через це межа між партнерством і конкуренцією в fashion-ритейлі стає дедалі більш розмитою.

Скандал з китайськими Shein і Temu в Європі