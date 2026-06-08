Що відомо про атаку "Нової пошти"?

У ніч на 8 червня ворожий дрон влучив у дах депо, внаслідок чого виникла пожежа та часткове обвалення конструкцій, повідомили в "Новій пошті".

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У компанії повідомили, що на момент атаки депо не працювало, тому серед працівників постраждалих немає. Відомо, що на місці події продовжують працювати рятувальники ДСНС та інші екстрені служби. Через пошкодження покрівлі, сильне задимлення та ризик нових обвалів доступ до складських приміщень залишається обмеженим.

За попередньою інформацією, у приміщенні на момент влучання знаходилося 363 посилки загальною вартістю близько 1 мільйон гривень.

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"Нова пошта" компенсує клієнтам оголошену вартість пошкоджених відправлень та повідомить деталі відшкодування. Попри чергову атаку на логістичну інфраструктуру, "Нова пошта" продовжує працювати. Компанія має резервні логістичні схеми та заздалегідь підготовлені сценарії безперервності роботи,

– пишуть в компанії.

Актуальну інформацію щодо відправлень клієнти можуть відстежувати у мобільному застосунку та на сайті "Нової пошти".

Як отримати компенсацію за посилку?

Для цього необхідно подати спеціальне звернення. Деталі в пресофісі компанії розповіли для "РБК-Україна".

Якщо посилка була знищена внаслідок ворожої атаки, "Нова пошта" одразу інформує про це відправника через SMS, Viber або додаток, а також телефонний дзвінок.

У повідомленні вказана інструкція, як оформити звернення на компенсацію. Однак компанія здійснює відшкодування саме відправнику – відповідно до умов договору перевезення.

Якщо ж товар і доставка були оплачені отримувачем, відправник може відмовитися від компенсації на його користь. Лише в такому разі гроші повернуть отримувачу.

За відсутності такої відмови отримувач може розраховувати тільки на повернення коштів за доставку, якщо її було оплачено через застосунок або у відділенні оператора,

– пояснили в "Новій пошті".

Зверніть увагу! Зазвичай обробка подібних звернень триває кілька днів. У разі знищення посилки через російський удар відмов у поверненні грошей не буває.

Коли посилка прямує в уже пошкоджене ворожим обстрілом відділення, логістику оперативно перебудовують. Якщо є зміна точки видачі, відправників та отримувачів також інформують.