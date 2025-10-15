Комитет Рады одобрил законопроект?
Об этом сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев, информирует 24 Канал. По его словам, комитет предлагает установить налоговую льготу на продажи до 2000 евро в год без уплаты налогов. В самой правительственной редакции такой нормы пока нет.
Заметьте. Документ предусматривает, что цифровые платформы, такие как OLX, Rozetka и другие, будут выполнять роль дополнительных налоговых агентов. Налог для физических лиц составит 5%.
Платформы будут обязаны определять подотчетных пользователей, проверять их деятельность и ежегодно подавать отчеты в Государственную налоговую службу о доходах этих продавцов.
Законопроект о "налоге на OLX" предусматривает льготу?
Законопроект предусматривает льготную ставку 5% для тех продавцов, которые отвечают определенным условиям: имеют отдельный банковский счет для операций, не используют наемный труд, не продают подакцизные товары и не превышают лимит дохода около 6,7 миллионов гривен в год.
Банки также будут обязаны предоставлять налоговой информацию об операциях на таких специальных счетах.
Важно. В то же время законопроект позволяет продавать до 3-х товаров на сумму до 2000 евро в год без открытия отдельного банковского счета.
Что этому предшествовало?
Идея налогообложения продаж через интернет-платформы обсуждается уже давно. Ранее налоговые органы не имели эффективных механизмов контроля частных онлайн-продавцов. Конечно, это приводило к потерям бюджета от неуплаты налогов.
А поскольку в последние годы фиксируют стремительный рост онлайн-продаж через платформы типа OLX, Rozetka и маркетплейсы, особенно после начала войны, когда часть малого бизнеса перешла в цифровой формат, это создало потребность в новом законодательном регулировании и прозрачных правилах для продаж физических лиц.
Новый законопроект №14025 – это первая попытка официально закрепить роль платформ как налоговых агентов и ввести единый подход к отчетности для всех цифровых продаж в Украине.