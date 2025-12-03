Рекомендовал ли Бюджетный комитет бюджет на 2026 год?

О том, что Бюджетный комитет проголосовал бюджет на 2026 год ко второму чтению сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, передает 24 Канал.

Ожидается, что сегодня в Раде проголосуют в целом за бюджет на следующий год, однако главный вопрос будет касаться того, хватит ли голосов для его утверждения.

Дело в том, что рассмотрение законопроекта о госбюджете во втором чтении и в целом было перенесено с ноября на 2 декабря этого года, еще ранее заявляла в эфире телемарафона председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. Однако заседание Бюджетного комитета по рассмотрению был снова перенесен, уже на 3 декабря.

Какие изменения внесли в проект бюджета на 2026 год?

Известно, что по сравнению с первым чтением, доходы госбюджета увеличены на 27,8 миллиарда гривен, а расходы – на 33,6 миллиарда гривен, а предельный объем дефицита – на 5,8 миллиарда гривен, пишут в Министерстве финансов Украины.

Таким образом, доходы без межбюджетных трансферов будут на уровне 2,85 триллиона гривен, расходы – 4,84 триллиона гривен. Зато дефицит установлен на уровне 1,90 триллиона гривен, что составляет 18,4% ВВП.

Кроме того, Роксолана Пидласа опубликовала анализ ключевых изменений, среди которых:

увеличение доли НДФЛ для местных бюджетов на 4% (до 64%) с целевым использованием этих дополнительных средств на расчеты за энергоносители и погашение задолженности из-за разницы в тарифах (при наличии);

отмена субвенции на разницу в тарифах в размере 15,2 миллиарда гривен для балансировки уменьшения доходов госбюджета;

выделение +1 миллиарда гривен на закупку оружия и военной техники для Минобороны (средства сняты с программы "военного резерва");

добавление +244 миллионов гривен для Бюро экономической безопасности (средства из резервного фонда);

Напоминаем! Показатели в первом чтении были такими: расходы госбюджета – 4,80 триллиона гривен (+415 миллиардов гривен по сравнению с 2025 годом), доходы – на уровне 2,82 триллиона гривен (+446,8 миллиарда гривен), а дефицит – на уровне 18,4% ВВП.

Что известно о бюджете на 2026 год?