Какое решение приняла Верховная Рада?
Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает 24 Канал.
При этом нардеп уточнил, что он за бюджет 2026 не голосовал.
Далее его по этим "выводам и предложениям", которые стали "бюджетными выводами" до ноября обрабатывает Правительство и возвращает в Раду,
– рассказал Железняк.
По его словам, голосование по государственному бюджету 2026 в целом должно состояться до середины ноября.
Каковы основные показатели бюджета 2026?
В 2026 году основные расходы из бюджета будут направлены на оборону Украины и обеспечение социальных нужд. Об этом рассказала премьер-министр Юлия Свириденко.
Все собственные поступления и заимствования правительство направляет на Силы обороны – денежное обеспечение военных и поддержку их семей, усиление ПВО, разработку и изготовление собственного оружия, в том числе дронов,
– подчеркнула премьер.
Основные показатели бюджета 2026 в проекте определены следующие:
- ВВП Украины планируется в размере 10,3 триллиона гривен – на 1,34 триллиона больше, чем в прошлом году.
- Расходы госбюджета составят 4,8 триллиона гривен (+415 миллиардов гривен по сравнению с 2025 годом);
- Доходы прогнозируются на уровне 2 триллионов 826 миллиардов гривен (+446,8 миллиарда гривен или 18,8% от 2025 года);
- Дефицит ожидается на уровне до 18,4% ВВП.
- Потребность во внешнем финансировании составит 2 триллиона 79 миллиардов гривен;
- Минимальная зарплата составит 8647 гривен, а средняя – на уровне 30 032 гривен;
- Курс доллара прогнозируется на уровне 45,6 гривны за 1 доллар США.
Сколько поправок подали в бюджет 2026?
В конце сентября Верховная Рада ознакомилась с проектом государственного бюджета на 2026 год и приняла его к детальной проработке. В ходе работы народные депутаты подали рекордное количество поправок – 3 339 поправок, как сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. Это на 59% больше, чем в прошлом году.
Наиболее активной в подаче поправок на этот раз стала партия "Европейская солидарность", которая внесла 910 предложений. А нардеп Ярослав Железняк, который отказался голосовать за бюджет, предложил 254 поправки.
После обработки поправок 17 октября бюджетный комитет ВР рекомендовал к первому чтению бюджет на 2026 год, в частности, с предложениями увеличить расходы на оборону.