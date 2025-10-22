Какое решение приняла Верховная Рада?

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает 24 Канал.

Смотрите также Бюджет на 2026 год зарекомендовали к I чтению, – Пидласа

При этом нардеп уточнил, что он за бюджет 2026 не голосовал.

Далее его по этим "выводам и предложениям", которые стали "бюджетными выводами" до ноября обрабатывает Правительство и возвращает в Раду,

– рассказал Железняк.

По его словам, голосование по государственному бюджету 2026 в целом должно состояться до середины ноября.

Каковы основные показатели бюджета 2026?

В 2026 году основные расходы из бюджета будут направлены на оборону Украины и обеспечение социальных нужд. Об этом рассказала премьер-министр Юлия Свириденко.

Все собственные поступления и заимствования правительство направляет на Силы обороны – денежное обеспечение военных и поддержку их семей, усиление ПВО, разработку и изготовление собственного оружия, в том числе дронов,

– подчеркнула премьер.

Основные показатели бюджета 2026 в проекте определены следующие:

ВВП Украины планируется в размере 10,3 триллиона гривен – на 1,34 триллиона больше, чем в прошлом году.

– на 1,34 триллиона больше, чем в прошлом году. Расходы госбюджета составят 4,8 триллиона гривен (+415 миллиардов гривен по сравнению с 2025 годом);

(+415 миллиардов гривен по сравнению с 2025 годом); Доходы прогнозируются на уровне 2 триллионов 826 миллиардов гривен (+446,8 миллиарда гривен или 18,8% от 2025 года);

(+446,8 миллиарда гривен или 18,8% от 2025 года); Дефицит ожидается на уровне до 18,4% ВВП .

. Потребность во внешнем финансировании составит 2 триллиона 79 миллиардов гривен ;

; Минимальная зарплата составит 8647 гривен , а средняя – на уровне 30 032 гривен ;

, а средняя – на уровне ; Курс доллара прогнозируется на уровне 45,6 гривны за 1 доллар США.

Сколько поправок подали в бюджет 2026?