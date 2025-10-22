Яке рішення ухвалила Верховна Рада?

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, передає 24 Канал.

При цьому нардеп уточнив, що він за бюджет 2026 не голосував.

Далі його за цими "висновками та пропозиціями", які стали "бюджетними висновками" до листопада опрацьовує уряд і повертає в Раду,

– розповів Железняк.

За його словами, голосування по державному бюджету 2026 в цілому має відбутися до середини листопада.

Які основні показники бюджету 2026?

У 2026 році основні видатки з бюджету спрямують на оборону України та забезпечення соціальних потреб. Про це розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Усі власні надходження і запозичення уряд спрямовує на Сили Оборони – грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виготовлення власної зброї, в тому числі дронів,

– наголосила прем'єрка.

Основні показники бюджету 2026 у проєкті визначені наступні:

ВВП України планується у розмірі 10,3 трильйона гривень – на 1,34 трильйона більше ніж торік.

– на 1,34 трильйона більше ніж торік. Видатки держбюджету складуть 4,8 трильйона гривень (+415 мільярдів гривень у порівнянні з 2025 роком);

(+415 мільярдів гривень у порівнянні з 2025 роком); Доходи прогнозують на рівні 2 трильйонів 826 мільярдів гривень (+446,8 мільярда гривень або 18,8% від 2025-го);

(+446,8 мільярда гривень або 18,8% від 2025-го); Дефіцит очікується на рівні до 18,4 % ВВП.

Потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трильйони 79 мільярдів гривень ;

; Мінімальна зарплата складатиме 8647 гривень , а середня – на рівні 30 032 гривень ;

, а середня – на рівні ; Курс долара прогнозують на рівні 45,6 гривні за 1 долар США.

