Что известно об указе Зеленского?

Указ вступает в силу со дня его опубликования, пишет 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины,

В частности, Кабинету министров пока поручены следующие действия:

предусмотреть в законопроекте "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины для сектора безопасности и обороны в объеме не менее объема расходов, предусмотренных ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2025 год";

предусмотреть возможность корректировки в 2026 году объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины с учетом военно-политической обстановки;

принять меры по обеспечению своевременного и в полном объеме финансирования в 2026 году для органов сектора безопасности и обороны на выплату денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

принять в 2026 году меры по обеспечению своевременной и в полном объеме выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели лиц, а также их смерти вследствие ранения (контузии, травмы или увечья), полученного в период военного состояния, с учетом требований постановления Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения";

продолжить в 2026 году осуществление мероприятий по привлечению дополнительных источников военно-технической помощи Украине;

обеспечить в 2026 году выполнение задачи по первоочередному финансированию деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по приоритетным направлениям;

разработать и утвердить до 1 марта 2026 года Государственную целевую оборонную программу развития вооружения и военной техники на период до 2031 года;

обеспечить в 2026 году информирование аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины ежемесячно до 15 числа о состоянии финансирования сектора безопасности и обороны Украины.

Кроме того, Министерству финансов Украины нужно обеспечить в течение 2026 года своевременное финансирование расходов Государственного бюджета Украины, предусмотренных для органов сектора безопасности и обороны Украины, в полном объеме.

Обратите внимание! В утвержденном решении есть ряд поручений правительства под грифом "для служебного пользования".

Что вообще известно о ситуации на фронте?

По состоянию на сейчас Украина продолжает вести оборону на всех направлениях боевых действий. Об этом рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров.

Согласно словам Умерова, российская армия российская армия пока не достигла никаких стратегически важных целей. В частности армия Украины успешно остановила продвижение россиян.

Обратите внимание! Украинцы остановили врага Севера, в частности в Сумской области. Также, как отметил секретарь СНБО, наступать на Запорожском и Покровском направлениях, оккупанты также не смогли.

Как может меняться бюджет?